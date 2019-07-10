Від Зеленського очікують зниження тарифів, а не перенесення Офісу Президента, - опитування

42,8% респондентів, опитаних Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС), очікують від Президента Володимира Зеленського зниження тарифів, а перенесення Адміністрації Президента (тепер Офісу Президента) в іншу будівлю - 0,8%.

Про це свідчать результати опитування, передають Українські Новини.

Респондентів попросили вибрати не більше 3 відповідей серед запропонованих на питання про те, що би вони хотіли, щоб Зеленський зробив у свої перші 100 днів.

42,8% вибрали відповідь "знизити тарифи на комунальні послуги", 36,6% респондентів вважає, що Президент повинен внести до парламенту законопроекти про зняття недоторканності з депутатів, суддів і Президента, 33% - почати прямі переговори з Донецьком, Луганськом і Москвою про мирне врегулювання і припинення бойових дій на сході України, 31,4% - почати або прискорити розслідування найбільш резонансних корупційних злочинів.

За зменшення зарплат топ-чиновників виступили 17,6% опитаних, за початок переговорів з Європейським Союзом і США по Донбасу і Криму - 14,3%, за початок переговорів з Росією про відновлення економічних відносин - 12,1%, за ініціативу зміни системи парламентських виборів шляхом скасування мажоритарних виборів і переходу до пропорційної системи з відкритими списками - 10%.

Прискорення розслідувань злочинів проти Майдану обрало 9,6% опитаних, перезапуск антикорупційних органів (НАБУ, САП) - 4,7%, внесення до парламенту законопроекту про референдуми і арешт російських активів в Україні - по 4,7%, початок переговорів про вступ до ЄС - 3,9%, продаж приміщення, автомобілів та інших активів Державного управління справами при Президенті - 3,7%, візит Президента до Вашингтону і Брюсселю - 2,2%.

Найменше опитаних вибрали варіант перенесення Адміністрації Президента в іншу будівлю - 0,8%.

Опитування проводилося з 25 червня до 7 липня методом особистого інтерв'ю серед 2 004 повнолітніх респондентів з усіх регіонів.

Статистична похибка вибірки не перевищує 3,3% для показників близьких до 50%, 2,8% - до 25%, 2% - до 10% і 1,4% - до 5%.

Як повідомляли Українські Новини, раніше представник Президента в Кабміні заявив, що Зеленський жартував і не обіцяв знизити тарифи.

Адміністрація Президента може переїхати в Український дім.

Водночас директор Українського дому хоче керувати Держуправлінням справами при Президенті.