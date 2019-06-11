Адміністрація Президента може переїхати в Український дім

Команда Зеленського, яка раніше заявила про намір змінити місце дислокації АП, розглядає варіант переїзду Адміністрації Президента в Український дім.

Про це написала у себе в Facebook мистецтвознавець, історик архітектури, журналіст Катерина Липа.

"Зезидент хоче перемістити свою адміністрацію в Український дім. Причому забрати поверх у Музею історії міста Києва та репетиційну базу ансамблю "Київські солісти", - написала вона.

За її словами, об'єкт відвідали співробітники архітектурного бюро 33BY, яке, очевидно отримало замовлення на перепланування та повідомили, що офіційне рішення буде через пару днів.

При цьому, за словами Липи, адмиинстрацию музею не попередили про можливий переїзд.

"Адміністрація музею взагалі не в курсі. А "Київські солісти", здається, на гастролях. І ніякого "кудись", хоча б поверхово пристосованого під зберігання майже 300 тис. експонатів в місті просто немає. Мене ось що цікавить: якщо нас дійсно будуть терміново виганяти, прийде хтось нас підтримати? Колеги з інших музеїв, преса, люди культури в широкому сенсі, як ви?", - написала мистецтвознавець.

Нагадаємо, раніше охорона відкрила прилеглу до Адміністрації Президента територію.

Тим часом, у Зеленського пояснили, що їм не подобається на Банковій: Пшонка-стиль, бюджетний Версаль і поганий wi-fi.