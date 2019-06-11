підписатися на розсилку
26.15 26.5
29.15 29.95
˟
11 червня 2019, вівторок, 08:19 26
Президент 2019-06-11T09:00:02+03:00
Українські Новини
Адміністрація Президента може переїхати в Український дім

Адміністрація Президента може переїхати в Український дім

Український дім Фото: walking.kiev.іа
Український дім Фото: walking.kiev.іа

Команда Зеленського, яка раніше заявила про намір змінити місце дислокації АП, розглядає варіант переїзду Адміністрації Президента в Український дім.

Про це написала у себе в Facebook мистецтвознавець, історик архітектури, журналіст Катерина Липа.

"Зезидент хоче перемістити свою адміністрацію в Український дім. Причому забрати поверх у Музею історії міста Києва та репетиційну базу ансамблю "Київські солісти", - написала вона.

За її словами, об'єкт відвідали співробітники архітектурного бюро 33BY, яке, очевидно отримало замовлення на перепланування та повідомили, що офіційне рішення буде через пару днів.

При цьому, за словами Липи, адмиинстрацию музею не попередили про можливий переїзд.

"Адміністрація музею взагалі не в курсі. А "Київські солісти", здається, на гастролях. І ніякого "кудись", хоча б поверхово пристосованого під зберігання майже 300 тис. експонатів в місті просто немає. Мене ось що цікавить: якщо нас дійсно будуть терміново виганяти, прийде хтось нас підтримати? Колеги з інших музеїв, преса, люди культури в широкому сенсі, як ви?", - написала мистецтвознавець.

Нагадаємо, раніше охорона відкрила прилеглу до Адміністрації Президента територію.

Тим часом, у Зеленського пояснили, що їм не подобається на Банковій: Пшонка-стиль, бюджетний Версаль і поганий wi-fi.

Більше новин про: Адміністрація Президента України Український дім

Архів
Новини
Зарплата Реви в чотири рази перевищила його оклад за травень 09:15 Документ
Поліція почала розслідувати підпал крісел на стадіоні "Авангард" в Луцьку львівськими вболівальниками 09:03
Пожежа в психлікарні Одеси Зеленський доручив розслідувати Гройсману 09:01
39 осіб госпіталізовані через отруєння на весіллі у Львові 08:45
Україна-Люксембург. Фото: footboom.com.
Україна обіграла Люксембург у Львові: відео голу 08:45
більше новин
Тягнибок очолив загальний список шести партій на вибори в Раду 20:41
Журналіст "Голосу України" назвав Зеленського "євреєм-клоуном", а кандидата у депутати Жана Беленюка – "негром" 21:56
Аномальна спека і посуха: синоптик дала прогноз погоди на тиждень і поради, як пережити задуху 06:00 Карта
З понеділка гривня до долара зміцнилася: курс іноземних валют НБУ 05:59
Москаль заявив про вихід з партії Порошенка 12:15
більше новин
Журналіст "Голосу України" назвав Зеленського "євреєм-клоуном", а кандидата у депутати Жана Беленюка – "негром" 21:56
"Слуга народу" та "Опозиційна платформа" набирають найбільше голосів на виборах в Раду, - опитування КМІС 11:08
Зеленський наполягає на звільненні всіх губернаторів 18:05
З'їзд
На з'їзді "Слуги народу" гостей і журналістів годують шаурмою 12:25
Зеленський запропонував Раді відстрочити запровадження нового ринку електроенергії на рік 17:56 Доповнено
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok