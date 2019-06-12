Зеленський жартував і не обіцяв знизити тарифи, - Герус

Президент Володимир Зеленський перед виборами президента прямо не обіцяв знизити тарифи на газ і електроенергію для населення.\r\nПро це заявив експерт з енергетики і представник президента в Кабміні Андрій Герус в інтерв'ю Bihus info.\r\n"Зеленський прямо ніде не обіцяв зниження тарифів", - заявив він.\r\nhttps:\/\/www.youtube.com\/watch?v=YJFtPbVqMUY" frameborder="0" allowfullscreen>\r\nПісля того, як ведучий показав відео з передвиборної кампанії Зеленського, де на нараді з Герусом розповідають, як легко можна знизити тарифи за місяць, експерт ще раз уточнив, що обіцянок Зеленський не давав, але жартував про високі тарифи і Роттердам+.\r\nhttps:\/\/www.youtube.com\/watch?v=DArbRPlsbeY" frameborder="0" allowfullscreen>\r\n"Зеленський жартував про тарифи, що вони високі. Зеленський жартував про Роттердам+, що це не справедливо, що це корупційна формула. Я теж так думаю. Але прямих обіцянок він не давав. Звичайно, люди десь в напівнатяках хочуть бачити те, що вони хочуть бачити", - додав експерт.\r\nЦі заяви Геруса викликали шквал коментарів у соціальній мережі.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nНагадаємо, раніше у Зеленського вже відхрестилися від зниження комунальних тарифів.\r\nРаніше борг українців за комуналку зріс і перевалид за 60 млрд гривень.