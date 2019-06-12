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12 червня 2019, середа, 16:15 13
Політика 2019-06-12T17:00:03+03:00
Українські Новини
Зеленський жартував і не обіцяв знизити тарифи, - Герус

Зеленський жартував і не обіцяв знизити тарифи, - Герус

Президент Володимир Зеленський перед виборами президента прямо не обіцяв знизити тарифи на газ і електроенергію для населення.

Про це заявив експерт з енергетики і представник президента в Кабміні Андрій Герус в інтерв'ю Bihus info.

"Зеленський прямо ніде не обіцяв зниження тарифів", - заявив він.

Після того, як ведучий показав відео з передвиборної кампанії Зеленського, де на нараді з Герусом розповідають, як легко можна знизити тарифи за місяць, експерт ще раз уточнив, що обіцянок Зеленський не давав, але жартував про високі тарифи і Роттердам+.

"Зеленський жартував про тарифи, що вони високі. Зеленський жартував про Роттердам+, що це не справедливо, що це корупційна формула. Я теж так думаю. Але прямих обіцянок він не давав. Звичайно, люди десь в напівнатяках хочуть бачити те, що вони хочуть бачити", - додав експерт.

Ці заяви Геруса викликали шквал коментарів у соціальній мережі.

Нагадаємо, раніше у Зеленського вже відхрестилися від зниження комунальних тарифів.

Раніше борг українців за комуналку зріс і перевалид за 60 млрд гривень.

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