Російський військовий корабель зайшов у закритий район проведення стрільб на "Сі Бриз-2019"

Російський військовий корабель зайшов у закритий район проведення стрільб на навчаннях "Сі Бриз-2019".\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-служби командування Військово-морських сил Збройних сил, передають Українські Новини.\r\n"10.07.2019 Російська Федерація в черговий раз показала своє справжнє обличчя і, нехтуючи нормами міжнародного морського права, провокувала надзвичайну ситуацію в акваторії Чорного моря", - сказано в ньому.\r\nТак, незважаючи на прибережне повідомлення для мореплавців про закриття району для проведення міжнародних навчань "Sea Breeze-2019", корабель Чорноморського флоту РФ "Сметливый" близько 8:00 ранку в середу, 10 липня, зайшов в закритий для плавання район, де проводилися практичні стрільби корабельної артилерії морського угруповання міжнародної коаліції, провокуючи небезпечну ситуацію.\r\nКорабель Чорноморського флоту був опитаний фрегатом "Гетьман Сагайдачний" у відповідності з міжнародним протоколом, але зробив вигляд, що має проблеми зі зв'язком.\r\nКомандування ВМС підкреслює, що цей факт є черговою підставою для міжнародного співтовариства не сприймати Російську Федерацію як прогнозований суб'єкт міжнародного морського права.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Росія почала спостереження за кораблями НАТО, які зайшли в акваторію Чорного моря.\r\nРаніше в Одесу з'їхалися десятки міжнародних кораблів і сотні військових на "Сі Бриз-2019".