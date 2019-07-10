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10 липня 2019, середа, 11:27 186
Політика 2019-07-10T14:00:03+03:00
Українські Новини
Російський військовий корабель зайшов у закритий район проведення стрільб на "Сі Бриз-2019"

Російський військовий корабель зайшов у закритий район проведення стрільб на "Сі Бриз-2019"

Країни учасниці Сі Бриз. Фото: mil.gov.ua
Країни учасниці Сі Бриз. Фото: mil.gov.ua

Російський військовий корабель зайшов у закритий район проведення стрільб на навчаннях "Сі Бриз-2019".

Про це йдеться в повідомленні прес-служби командування Військово-морських сил Збройних сил, передають Українські Новини.

"10.07.2019 Російська Федерація в черговий раз показала своє справжнє обличчя і, нехтуючи нормами міжнародного морського права, провокувала надзвичайну ситуацію в акваторії Чорного моря", - сказано в ньому.

Так, незважаючи на прибережне повідомлення для мореплавців про закриття району для проведення міжнародних навчань "Sea Breeze-2019", корабель Чорноморського флоту РФ "Сметливый" близько 8:00 ранку в середу, 10 липня, зайшов в закритий для плавання район, де проводилися практичні стрільби корабельної артилерії морського угруповання міжнародної коаліції, провокуючи небезпечну ситуацію.

Корабель Чорноморського флоту був опитаний фрегатом "Гетьман Сагайдачний" у відповідності з міжнародним протоколом, але зробив вигляд, що має проблеми зі зв'язком.

Командування ВМС підкреслює, що цей факт є черговою підставою для міжнародного співтовариства не сприймати Російську Федерацію як прогнозований суб'єкт міжнародного морського права.

Як повідомляли Українські Новини, Росія почала спостереження за кораблями НАТО, які зайшли в акваторію Чорного моря.

Раніше в Одесу з'їхалися десятки міжнародних кораблів і сотні військових на "Сі Бриз-2019".

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