ГПУ підозрює бенефіціарних власників NewsOne у фінансуванні тероризму

Генеральна прокуратура відкрила кримінальне провадження проти бенефіціарних власників телеканалу NewsOne за підозрою у фінансуванні тероризму.\r\nПро це сказав на брифінгу генпрокурор Юрій Луценко, передають Українські Новини.\r\nВін зазначив, що 2 особи - директора офшорних компаній, які є бенефіціарними власниками телеканалу, пов'язані з російським Промсвязьбанка, який займається фінансуванням та обслуговуванням державного оборонного замовлення Росії.\r\n"У зв'язку з цим сьогодні зареєстровано кримінальне провадження по фінансуванню тероризму", - заявив генпрокурор.\r\nВін зазначив, що розслідування справи доручено Службі безпеки України.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Нацрада з телебачення призначила позапланову перевірку NewsOne.\r\nРаніше в ГПУ заявили, що бенефіціари NewsOne причетні до фінансування оборонного комплексу Росії.