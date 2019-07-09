ГПУ підозрює бенефіціарних власників NewsOne у фінансуванні тероризму

Генеральна прокуратура відкрила кримінальне провадження проти бенефіціарних власників телеканалу NewsOne за підозрою у фінансуванні тероризму.

Про це сказав на брифінгу генпрокурор Юрій Луценко, передають Українські Новини.

Він зазначив, що 2 особи - директора офшорних компаній, які є бенефіціарними власниками телеканалу, пов'язані з російським Промсвязьбанка, який займається фінансуванням та обслуговуванням державного оборонного замовлення Росії.

"У зв'язку з цим сьогодні зареєстровано кримінальне провадження по фінансуванню тероризму", - заявив генпрокурор.

Він зазначив, що розслідування справи доручено Службі безпеки України.

Як повідомляли Українські Новини, Нацрада з телебачення призначила позапланову перевірку NewsOne.

Раніше в ГПУ заявили, що бенефіціари NewsOne причетні до фінансування оборонного комплексу Росії.