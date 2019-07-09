Зеленський підписав укази про протидію контрабанді на митниці і вирубці лісів

Президент Володимир Зеленський підписав укази про протидію контрабанді на митниці, незаконну вирубку лісів та покращенні доступу до мобільного інтернету.

Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента з економічних питань Олексій Гончарук на брифінгу, передають Українські Новини.

"Президентом був підписаний указ, суть якого зводиться до низки тактичних речей. Перша: вирішення питання так званих "листів щастя", які відправлялися на митницю, щоб зупинити конкретний товар і створити перешкоди бізнесу", - сказав він.

Також, з його слів, для боротьби з контрабандою необхідно синхронізувати бази даних з сусідніми країнами.

"Ви розумієте, що з Польщі виходять кросівки, брендова річ, а в Україні заходить секонд-хенд, або виходить айфон, а заходять дрова. Найпростіше вирішити це питання, синхронізувавши бази даних з сусідами. Президент вчора на саміті "Україна - ЄС" порушував це питання ", - повідомив він.

Другий указ Зеленського стосується контролю над промисловою вирубкою лісу і діяльністю комунальних лісових господарств.

"Немає сенсу бігати за всіма, хто ходить з сокирою по лісі, адже всіх не спіймаєш.

Потрібно боротися із промисловими обсягами. Наше завдання, щоб побороти незаконні рубки, - встановити централізовану систему обліку", - сказав Гончарук.

Він пояснив, що на сьогодні така система працює, але поширюється не на всіх.

"У нас є частина лісгоспів, які працюють в системі, а є частина хитрих, які поза системою ... У Міністерства оборони є 15 своїх лісгоспів, і там теж вирубується ліс.

Але Міністерство оборони не користується централізованою системою. Це один з джерел незаконної деревини, прикриваючись якою, існує сірий ринок", - пояснив Гончарук.

З його слів, таку систему має бути поширено на Міністерство оборони до 1 листопада.

Третій указ Зеленського стосується мобільного зв'язку в невеликих населених пунктах.

"Майже в кожному обласному центрі технологія 3G і 4G впроваджена і працює. Про якість ми не говоримо. Щоб поширювати зв'язок на міста з понад 10 тис. населення, необхідно кілька років. А що буде з селами, дорогами? Що ми зробили: у нас є два діапазони - 800 і 900, які зараз не використовуються. Указом Президента затверджено план дій, як до кінця цього року зробити так, щоб поліпшити інтернет ", - сказав він.

З його слів, план дій вже узгоджено з регулятором.

Наразі жоден із трьох указів не оприлюднений на сайті Президента.

Як повідомляли Українські Новини, впозаштатним радником Зеленського призначений екс-глава офісу реформ при Міноборони.

Раніше президент Володимир Зеленський звільнив Руслана Стефанчука з посади радника Президента і призначив його представником Президента у Верховній Раді.