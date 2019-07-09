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09 июля 2019, вторник, 16:00 248
Президент 2019-07-09T18:31:50+03:00
Українські Новини
До конца года по всей Украине внедрят 3G и 4G: Зеленский подписал указ

До конца года по всей Украине внедрят 3G и 4G: Зеленский подписал указ

Мобильная связь. Фото: thairath.co.th
Мобильная связь. Фото: thairath.co.th

Президент Владимир Зеленский утвердил план мероприятий по улучшению доступа к мобильному интернету.

Об этом говорится в указе Президента №497/2019, передают Українськi Новини.

Согласно утвержденному плану, Кабинет Министров совместно с Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации до 1 августа должны определить условия совместного функционирования радиоэлектронных средств специальных пользователей радиочастотного ресурса с радиоэлектронными средствами сетей мобильной связи третьего и четвертого поколений общих пользователей радиочастотного ресурса в диапазонах радиочастот 790 - 960 МГц.

До этой же даты нужно освободить радиочастотный ресурс в диапазоне радиочастот 790 - 862 МГц для внедрения систем мобильной связи третьего и четвертого поколений.

До 1 октября Кабмин и НКРСИ должны определить условия и сроки, за которые спецпользователи должны освободить радиочастотный ресурс в диапазонах 880 - 915 МГц и 925 - 960 МГц.

До этой же даты нужно устранить фрагментированность радиочастотного ресурса в диапазоне 824 - 960 МГц.

Способствование внедрению новых радиотехнологий третьего и/или четвертого поколений должно осуществляться, в том числе, путем выдачи и переоформления в установленном порядке лицензий на пользование радиочастотным ресурсом в диапазоне 790 - 960 МГц.

Как сообщали Українськi Новини, 17 мая Президент Петр Порошенко распорядился обеспечить условия для внедрения системы мобильной связи 5-го поколения.

Украинцы за год потеряли более миллиарда гривен на "скрытых" услугах мобильных операторов.

Ранее еще один мобильный оператор запустил 4G в Украине.

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