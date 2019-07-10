підписатися на розсилку
25.55 25.9
28.5 29.15
˟
  • Головна
  • Новини
  • Життя
  • Циклон Pirmin і антициклон Winnie посилять прохолоду: синоптик розповіла, коли зміниться погода
10 липня 2019, середа, 06:00 10 Карта
Життя 2019-07-10T06:30:02+03:00
Українські Новини
Циклон Pirmin і антициклон Winnie посилять прохолоду: синоптик розповіла, коли зміниться погода

Циклон Pirmin і антициклон Winnie посилять прохолоду: синоптик розповіла, коли зміниться погода

Гроза.
Гроза.

Найближчим часом в Україні збережеться прохолодна погода, причому вночі і в ранкові години похолоднішає ще більше.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Вночі температура повітря в більшості областей України опуститься до + 7 + 14 градусів", - написала вона.

Вдень у середу, 10 липня, за словами Діденко, повітря прогріється до + 17 + 24 градуси.

Карта: Наталя Діденко/FacebookКарта: Наталя Діденко/Facebook

У південній частині 10 липня буде + 12 + 16 градусів, вдень +23 + 26 градусів.

"Дощі в більшості областей України пройдуть разом з атмосферними фронтами північно-східного циклону з дивним ім'ям Pirmin. А ось вплив навіть такого далекого атлантичного антициклону Winnie, і ім'я в нього якесь симпатичніше, призведе переважно суху погоду в нашу південну частину і на південно-схід", - стверджує синоптик.

Карта: Наталя Діденко/FacebookКарта: Наталя Діденко/Facebook

На Заході і Півночі у вівторок - поривчастий вітер.

У Києві в середу очікується періодичний дощ, часом поривчастий західний вітер, вночі + 12 + 14 градусів, вдень близько +20 градусів.

"Ця практично вереснева свіжість серед липня ще триватиме довго в Україні, на спеку не розраховуйте, одягайтеся і живіть згідно з прогнозом погоди, самої погоди і ваших смаків", - радить синоптик.

"Всі так нарікали на літню спеку, що вона надулася і пішла. Кажуть, що не треба озвучувати свої бажання, а то вони можуть здійснитися. Але тепла погода ще, звичайно, буде", - вважає Діденко.

Як повідомляли Українські Новини, згідно з прогнозом Укргідрометцентру, у середу в Україні місцями похолодає до +5 і пройдуть дощі з грозами.

Тим часом різке похолодання змусить дістати пуховики: синоптик дала прогноз на тиждень і попередила про різке похолодання.

Більше новин про: Циклон Прогноз погоди Антициклон погода в Україні погода в Києві Похолодання Наталка Діденко

Архів
Новини
УАФ реалізовує нову програму по стажуванню молодих українських футболістів в кращих академіях Європи, - Костюченко 06:37 Прес-реліз
Гривня знову злетіла на 11 копійок 06:00
Циклон Pirmin і антициклон Winnie посилять прохолоду: синоптик розповіла, коли зміниться погода 06:00 Карта
Велосипедно-пішохідний міст. Фото: Іван Косякін/Facebook
Доступ до скляних конструкцій "мосту Кличка" закритий вже більше 40 днів 05:55
Поліція затримала підозрюваного в неправдивому повідомленні про мінування українсько-польського кордону у Львівській області 00:11
більше новин
НАБУ підготувало повідомлення про підозру Насалику 09:40
У Хмельницькому Порошенка зустріли криками "Ганьба" 08:03
У мене немає газової плити: Вакарчук розповів, чому не знає ціни на газ 09:27
У Зеленського хочуть переглянути мораторій на експорт лісу 14:17
У деякі області України йдуть зливи з грозами, - ДСНС 09:32 Карта
більше новин
NewsOne
Бенефіціари NewsOne причетні до фінансування оборонного комплексу Росії, - ГПУ 16:24
У Зеленського хочуть переглянути мораторій на експорт лісу 14:17
У мене немає газової плити: Вакарчук розповів, чому не знає ціни на газ 09:27
Зеленський призначив людину з орбіти Коломойського членом Нацради з питань телебачення і радіо 16:36
ГПУ відкрила справу за фактом спроби держзради NewsOne 14:48
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok