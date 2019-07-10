Циклон Pirmin і антициклон Winnie посилять прохолоду: синоптик розповіла, коли зміниться погода

Найближчим часом в Україні збережеться прохолодна погода, причому вночі і в ранкові години похолоднішає ще більше.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Вночі температура повітря в більшості областей України опуститься до + 7 + 14 градусів", - написала вона.

Вдень у середу, 10 липня, за словами Діденко, повітря прогріється до + 17 + 24 градуси.

Карта: Наталя Діденко/Facebook

У південній частині 10 липня буде + 12 + 16 градусів, вдень +23 + 26 градусів.

"Дощі в більшості областей України пройдуть разом з атмосферними фронтами північно-східного циклону з дивним ім'ям Pirmin. А ось вплив навіть такого далекого атлантичного антициклону Winnie, і ім'я в нього якесь симпатичніше, призведе переважно суху погоду в нашу південну частину і на південно-схід", - стверджує синоптик.

Карта: Наталя Діденко/Facebook

На Заході і Півночі у вівторок - поривчастий вітер.

У Києві в середу очікується періодичний дощ, часом поривчастий західний вітер, вночі + 12 + 14 градусів, вдень близько +20 градусів.

"Ця практично вереснева свіжість серед липня ще триватиме довго в Україні, на спеку не розраховуйте, одягайтеся і живіть згідно з прогнозом погоди, самої погоди і ваших смаків", - радить синоптик.

"Всі так нарікали на літню спеку, що вона надулася і пішла. Кажуть, що не треба озвучувати свої бажання, а то вони можуть здійснитися. Але тепла погода ще, звичайно, буде", - вважає Діденко.

Як повідомляли Українські Новини, згідно з прогнозом Укргідрометцентру, у середу в Україні місцями похолодає до +5 і пройдуть дощі з грозами.

Тим часом різке похолодання змусить дістати пуховики: синоптик дала прогноз на тиждень і попередила про різке похолодання.