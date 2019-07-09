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09 июля 2019, вторник, 06:00 1570 Карта
Жизнь 2019-07-09T06:00:02+03:00
Українські Новини
Осень посреди июля: синоптик предупредила о серьезном похолодании и ливнях в Украине

Осень посреди июля: синоптик предупредила о серьезном похолодании и ливнях в Украине

Дождь. Фото: pixabay
Дождь. Фото: pixabay

Вторник, 9 июля, в Украине ожидается прохладным и с дождями, которые наиболее вероятны на севере, западе и местами в Одесской области. При этом до конца недели будет дождливо, холодно и ветренно.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в соцсети Facebook.

"Дожди наиболее вероятны на севере, западе и местами в Одесской области. На остальной территории сухая солнечная погода все же удержится, это - восток, значительная часть юга и центра", - сообщила Диденко.

Синоптик уточнила, что температура воздуха в течение дня пока будет колебаться в пределах +19...+24 градусов, на западе ожидается местами +18...+20 градусов, в южной части и на юго-востоке будет традиционно теплее, +25...+28 градусов, комфортно.

"А в середине недели уже вспомним о пиджачках, свитерах, а голые колени граждан спрячутся под джинсами и уважаемыми брюками. Ночью возможны даже легкие пуховички, потому что подует почти осенью, +8...+13 градусов", - предупредила Диденко.

При этом на севере и западе возможен порывистый ветер, преимущественно западного направления.

В Киеве же во вторник будет облачно, в отдельных районах возможен дождь, температура воздуха ночью +10..+13 градусов, днем ​​около +20 градусов.

"На неделе рассчитывайте на периодические дожди, прохладную ночью, умеренно теплую днем, погоду, сумка станет легче без термальной воды и веера, но потяжелеет зонтиком", - рассказала синоптик.

Карта: Наталья Диденко/FacebookКарта: Наталья Диденко/Facebook

Как сообщали Українські Новини, во вторник Украину зальет дождями и похолодает до +3.

Тем временем резкое похолодание заставит достать пуховики: синоптик дала прогноз на неделю.

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