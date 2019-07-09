Осень посреди июля: синоптик предупредила о серьезном похолодании и ливнях в Украине

Вторник, 9 июля, в Украине ожидается прохладным и с дождями, которые наиболее вероятны на севере, западе и местами в Одесской области. При этом до конца недели будет дождливо, холодно и ветренно.\r\nОб этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в соцсети Facebook.\r\n"Дожди наиболее вероятны на севере, западе и местами в Одесской области. На остальной территории сухая солнечная погода все же удержится, это - восток, значительная часть юга и центра", - сообщила Диденко.\r\nСиноптик уточнила, что температура воздуха в течение дня пока будет колебаться в пределах +19...+24 градусов, на западе ожидается местами +18...+20 градусов, в южной части и на юго-востоке будет традиционно теплее, +25...+28 градусов, комфортно.\r\n"А в середине недели уже вспомним о пиджачках, свитерах, а голые колени граждан спрячутся под джинсами и уважаемыми брюками. Ночью возможны даже легкие пуховички, потому что подует почти осенью, +8...+13 градусов", - предупредила Диденко.\r\nПри этом на севере и западе возможен порывистый ветер, преимущественно западного направления.\r\nВ Киеве же во вторник будет облачно, в отдельных районах возможен дождь, температура воздуха ночью +10..+13 градусов, днем около +20 градусов.\r\n"На неделе рассчитывайте на периодические дожди, прохладную ночью, умеренно теплую днем, погоду, сумка станет легче без термальной воды и веера, но потяжелеет зонтиком", - рассказала синоптик.\r\nКарта: Наталья Диденко\/Facebook\r\nКак сообщали Українські Новини, во вторник Украину зальет дождями и похолодает до +3.\r\nТем временем резкое похолодание заставит достать пуховики: синоптик дала прогноз на неделю.