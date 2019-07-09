В среду в Украине местами похолодает до +5 и пройдут дожди с грозами

10 июля в Киеве переменная облачность, ночью местами кратковременный дождь, днем кратковременный дождь, ветер западный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +11…+13 градусов, днем +19…+21 градус.\r\nОб этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.\r\nНа западе Украины переменная облачность, ночью местами кратковременный дождь, днем кратковременный дождь, кое-где грозы, ветер западный, 7-12 м\/с. Температура воздуха ночью +7…+13 градусов, днем +15…+22 градуса.\r\nВ Карпатах ночью без осадков, днем кратковременный дождь, местами гроза, температура ночью +5…+10 градусов, днем +8…+13 градусов.\r\nВ Моршине ночью без осадков, днем кратковременный дождь, местами гроза, температура ночью +9…+11 градусов, днем +16…+18 градусов.\r\nВ Трускавце ночью без осадков, днем кратковременный дождь, местами гроза, температура ночью +9…+11 градусов, днем +15…+17 градусов.\r\nВ Сваляве ночью без осадков, днем кратковременный дождь, местами гроза, температура ночью +9…+11 градусов, днем +17…+19 градусов.\r\nНа севере Украины переменная облачность, ночью местами кратковременный дождь, днем кратковременный дождь, кое-где грозы, ветер западный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +8…+14 градусов, днем +16…+21 градус.\r\nВ центре Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, кое-где гроза, ветер западный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +8…+15 градусов, днем +16…+25 градусов.\r\nНа востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер западный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +9…+14 градусов, днем +19…+25 градусов.\r\nНа юге Украины переменная облачность, ночью местами кратковременный дождь, кое-где гроза, днем без осадков, ветер западный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +10…+16 градусов, днем +21…+27 градусов.\r\nВ Крыму переменная облачность, местами кратковременный дождь, кое-где гроза, ветер западный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +11…+16 градусов, днем +21…+26 градусов.\r\nВ Ялте ночью местами кратковременный дождь, кое-где гроза, днем без осадков. Температура ночью +14…+16 градусов, днем +23…+25 градусов.\r\n9 июля на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +20...+25 градусов; в районе Приморского +14 градусов; в Днепре возле Киева +19 градусов.\r\nКак сообщали Українські Новини, во вторник Украину зальет дождями и похолодает до +3.\r\nТем временем резкое похолодание заставит достать пуховики: синоптик дала прогноз на неделю и предупредила о резком похолодании.