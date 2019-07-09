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09 июля 2019, вторник, 13:27 296
Жизнь 2019-07-09T16:00:03+03:00
Українські Новини
В среду в Украине местами похолодает до +5 и пройдут дожди с грозами

В среду в Украине местами похолодает до +5 и пройдут дожди с грозами

Дождь. Фото: dreamstime.com
Дождь. Фото: dreamstime.com

10 июля в Киеве переменная облачность, ночью местами кратковременный дождь, днем кратковременный дождь, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11…+13 градусов, днем +19…+21 градус.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, ночью местами кратковременный дождь, днем кратковременный дождь, кое-где грозы, ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +7…+13 градусов, днем +15…+22 градуса.

В Карпатах ночью без осадков, днем кратковременный дождь, местами гроза, температура ночью +5…+10 градусов, днем +8…+13 градусов.

В Моршине ночью без осадков, днем кратковременный дождь, местами гроза, температура ночью +9…+11 градусов, днем +16…+18 градусов.

В Трускавце ночью без осадков, днем кратковременный дождь, местами гроза, температура ночью +9…+11 градусов, днем +15…+17 градусов.

В Сваляве ночью без осадков, днем кратковременный дождь, местами гроза, температура ночью +9…+11 градусов, днем +17…+19 градусов.

На севере Украины переменная облачность, ночью местами кратковременный дождь, днем кратковременный дождь, кое-где грозы, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8…+14 градусов, днем +16…+21 градус.

В центре Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, кое-где гроза, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8…+15 градусов, днем +16…+25 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +9…+14 градусов, днем +19…+25 градусов.

На юге Украины переменная облачность, ночью местами кратковременный дождь, кое-где гроза, днем без осадков, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10…+16 градусов, днем +21…+27 градусов.

В Крыму переменная облачность, местами кратковременный дождь, кое-где гроза, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11…+16 градусов, днем +21…+26 градусов.

В Ялте ночью местами кратковременный дождь, кое-где гроза, днем без осадков. Температура ночью +14…+16 градусов, днем +23…+25 градусов.

9 июля на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +20...+25 градусов; в районе Приморского +14 градусов; в Днепре возле Киева +19 градусов.

Как сообщали Українські Новини, во вторник Украину зальет дождями и похолодает до +3.

Тем временем резкое похолодание заставит достать пуховики: синоптик дала прогноз на неделю и предупредила о резком похолодании. 

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