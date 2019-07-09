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09 липня 2019, вівторок, 16:05 61
Президент 2019-07-09T18:45:03+03:00
Українські Новини
Зеленський змінив представника України в підгрупі з політпитань ТКГ

Зеленський змінив представника України в підгрупі з політпитань ТКГ

ТКГ. Фото: hronika.info
ТКГ. Фото: hronika.info

Президент Володимир Зеленський уповноважив Романа Безсмертного представляти Україну в робочій підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з врегулювання ситуації на Донбасі (Україна - Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) - Росія), звільнивши від виконання цих обов'язків Олександра Моцика.

Про це йдеться в указі №504 від 9 липня, передають Українські Новини.

Колишній заступник міністра закордонних справ (2003-2005) Моцик почав роботу в політичній підгрупі ТКГ в листопаді 2016 року.

Безсмертний у 2010-2011 роках був послом України в Білорусі, а в 2015-2016 представляв Україну в політичній підгрупі ТКГ.

Як повідомляли Українські Новини, ТКГ не вдалося домовитися про перемир'я на Донбасі і звільнення полонених.

Раніше Зеленський призначив чотирьох представників України в ТКГ.

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