Зеленський змінив представника України в підгрупі з політпитань ТКГ

Президент Володимир Зеленський уповноважив Романа Безсмертного представляти Україну в робочій підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з врегулювання ситуації на Донбасі (Україна - Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) - Росія), звільнивши від виконання цих обов'язків Олександра Моцика.

Про це йдеться в указі №504 від 9 липня, передають Українські Новини.

Колишній заступник міністра закордонних справ (2003-2005) Моцик почав роботу в політичній підгрупі ТКГ в листопаді 2016 року.

Безсмертний у 2010-2011 роках був послом України в Білорусі, а в 2015-2016 представляв Україну в політичній підгрупі ТКГ.

Як повідомляли Українські Новини, ТКГ не вдалося домовитися про перемир'я на Донбасі і звільнення полонених.

Раніше Зеленський призначив чотирьох представників України в ТКГ.