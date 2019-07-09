У Києві оголошено штормове попередження

Сьогодні, 9 липня, коли в деякі області йдуть ливгни з грозами, в Києві оголосили штормове попередження. Про це повідомляє прес-служба КМДА.\r\nТак, повідомляється, що в столиці рівень небезпеки І досяг рівня - жовтого.\r\nНаголошується, що очікуються пориви вітру 15-18 м\/с.\r\nУ КМДА нагадали основні рекомендації на випадок різкого погіршення погоди:\r\n- щільно закрити вікна в будинках;\r\n- на вулиці триматися подалі рекламних щитів і дерев, не паркувати поруч з ними автомобілі;\r\n- по можливості сховатися в найближчому приміщенні або природному сховищі.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, синоптик попередила про серйозне похолодання і зливи в Україні.\r\nКрім того, Україну накриє відчутна магнітна буря протягом доби.