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09 липня 2019, вівторок, 15:25 14
Суспільство 2019-07-09T15:32:50+03:00
Українські Новини
У Києві оголошено штормове попередження

У Києві оголошено штормове попередження

Вітер. Фото: postimees.ee
Вітер. Фото: postimees.ee

Сьогодні, 9 липня, коли в деякі області йдуть ливгни з грозами, в Києві оголосили штормове попередження. Про це повідомляє прес-служба КМДА.

Так, повідомляється, що в столиці рівень небезпеки І досяг рівня - жовтого.

Наголошується, що очікуються пориви вітру 15-18 м/с.

У КМДА нагадали основні рекомендації на випадок різкого погіршення погоди:

- щільно закрити вікна в будинках;

- на вулиці триматися подалі рекламних щитів і дерев, не паркувати поруч з ними автомобілі;

- по можливості сховатися в найближчому приміщенні або природному сховищі.

Як повідомляли Українські Новини, синоптик попередила про серйозне похолодання і зливи в Україні.

Крім того, Україну накриє відчутна магнітна буря протягом доби.

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