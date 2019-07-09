У середу в Україні місцями похолодає до +5 і пройдуть дощі з грозами

10 липня в Києві мінлива хмарність, вночі місцями короткочасний дощ, вдень короткочасний дощ, вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +11...+13 градусів, вдень +19...+21 градус.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України мінлива хмарність, вночі місцями короткочасний дощ, вдень короткочасний дощ, подекуди грози, вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +7...+13 градусів, вдень +15...+22 градуси.

У Карпатах вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, місцями гроза, температура вночі +5...+10 градусів, вдень +8...+13 градусів.

У Моршині вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, місцями гроза, температура вночі +9...+11 градусів, вдень +16...+18 градусів.

У Трускавці вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, місцями гроза, температура вночі +9...+11 градусів, вдень +15...+17 градусів.

У Сваляві вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, місцями гроза, температура вночі +9...+11 градусів, удень +17...+19 градусів.

На півночі України мінлива хмарність, вночі місцями короткочасний дощ, вдень короткочасний дощ, подекуди грози, вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +8...+14 градусів, вдень +16...+21 градус.

У центрі України мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, подекуди гроза, вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +8...+15 градусів, вдень +16...+25 градусів.

На сході України мінлива хмарність, без опадів, вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +9...+14 градусів, вдень +19...+25 градусів.

На півдні України мінлива хмарність, вночі місцями короткочасний дощ, подекуди гроза, вдень без опадів, вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +10...+16 градусів, вдень +21...+27 градусів.

У Криму мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ, подекуди гроза, вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +11...+16 градусів, вдень +21...+26 градусів.

У Ялті вночі місцями короткочасний дощ, подекуди гроза, вдень без опадів. Температура вночі +14...+16 градусів, вдень +23...+25 градусів.

9 липня в 9:00 температура води становила в Чорному та Азовському морях +20...+25 градусів, у районі Приморського +14 градусів; у Дніпрі біля Києва +19 градусів.

Як повідомляли Українські Новини, у вівторок Україну заллє дощами і похолодає до +3.

Тим часом різке похолодання змусить дістати пуховики: синоптик дала прогноз на тиждень і попередила про різке похолодання.