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09 липня 2019, вівторок, 12:55 31
Силові структури 2019-07-09T16:00:03+03:00
Українські Новини
ГПУ провела слідчі дії на мисливській базі під Рівним, де відпочивав Ситник

ГПУ провела слідчі дії на мисливській базі під Рівним, де відпочивав Ситник

Артем Ситник. Фото: genplanua
Артем Ситник. Фото: genplanua

Співробітники Генеральної прокуратури провели слідчі дії на території мисливської бази "Полісся-Сарни" у Рівненській області, де відпочивав директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник.

Про це Українським Новинам повідомило джерело в правоохоронних органах.

"Так, було таке. Їздили туди", - сказав співрозмовник агентства.

За його словами, правоохоронці з'ясовували обставини відпочинку Ситника і чи розраховувався він за нього.

Крім того, прокурори оглядали територію, будиночки для проживання, опитали ряд свідків.

Як повідомляли Українські Новини, з'явилися подробиці відпочинку Ситника.

ДБР відкрило справу проти Ситника через відпочинок під Рівним в рамках якого ГПУ допитала Ситника про те, як він відпочивав у Рівненській області і не заплатив за це.

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