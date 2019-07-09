ГПУ провела слідчі дії на мисливській базі під Рівним, де відпочивав Ситник

Співробітники Генеральної прокуратури провели слідчі дії на території мисливської бази "Полісся-Сарни" у Рівненській області, де відпочивав директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник.\r\nПро це Українським Новинам повідомило джерело в правоохоронних органах.\r\n"Так, було таке. Їздили туди", - сказав співрозмовник агентства.\r\nЗа його словами, правоохоронці з'ясовували обставини відпочинку Ситника і чи розраховувався він за нього.\r\nКрім того, прокурори оглядали територію, будиночки для проживання, опитали ряд свідків.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, з'явилися подробиці відпочинку Ситника.\r\nДБР відкрило справу проти Ситника через відпочинок під Рівним в рамках якого ГПУ допитала Ситника про те, як він відпочивав у Рівненській області і не заплатив за це.