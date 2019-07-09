ГПУ провела слідчі дії на мисливській базі під Рівним, де відпочивав Ситник

Співробітники Генеральної прокуратури провели слідчі дії на території мисливської бази "Полісся-Сарни" у Рівненській області, де відпочивав директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник.

Про це Українським Новинам повідомило джерело в правоохоронних органах.

"Так, було таке. Їздили туди", - сказав співрозмовник агентства.

За його словами, правоохоронці з'ясовували обставини відпочинку Ситника і чи розраховувався він за нього.

Крім того, прокурори оглядали територію, будиночки для проживання, опитали ряд свідків.

Як повідомляли Українські Новини, з'явилися подробиці відпочинку Ситника.

ДБР відкрило справу проти Ситника через відпочинок під Рівним в рамках якого ГПУ допитала Ситника про те, як він відпочивав у Рівненській області і не заплатив за це.