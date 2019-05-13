Сломанные квадроциклы, Hennessy и элитные коттеджи: появились подробности отдыха Сытника

Глава Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник не первый год бесплатно отдыхает в элитном коттеджном отеле. В распоряжении СМИ оказался документ допроса Николая Надейко, советника члена правления финансово-консалтинговой компании "Авангард", который и оплачивает отдых семьи Сытника. Об этом сообщает Обозреватель.

По словам Надейко, он оплачивает отдых Сытнику безвозмездно, из дружеских побуждений.

На вопрос, за что такая щедрость или, может, он что задолжал Сытнику, отвечает: "Ничего ему не должен и не обязан перед ним. Он принадлежит к таким товарищам, которым отказать в силу своих жизненных принципов я не могу".

Отдыхает семейство Сытника в уютном охотничьем угодье "Полесское-Сарны" Ривненской области. К слову, угодьем владеет Юркевич Александр Романович, бывший помощник народного депутата Украины 4 и 6 созывов Шершуна Николая Харитоновича (Блок Литвина), бывшего главы Госкомитета лесхозяйства Украины.

Отпуск в столь живописном месте проходит уже не первый год. Как рассказывает Николай Надейко, за период с 2017 по 2019 гг. Сытник отдохнул в угодье 5 раз. За каждый уикенд было заплачено в среднем около 100 тысяч гривен.

Оплату полностью на себя брал Надейко, который выдавал деньги не только на проживание в отеле, но и на еду, а также дорогие развлечения. Посредником же между Сытником и Надейко выступал дядя последнего, Николай Клевака. Он выполнял любые просьбы Сытника, заказывая продукты и планируя ему развлечения, договаривался с персоналом отеля о дополнительном обслуживании столь важного гостя.

Питался главный “по борьбе с коррупцией” неплохо, за счет друга на стол подавали колбасы, сыры, сладости, элитный алкоголь — коньяк Hennessy, виски Chivas Regal, водку Grey Goose.

При этом все деликатесы поставлялись в обход официальной кухни. Их привозили из-за пределов отеля, чтобы не осталось соответствующих чеков.

“Возможно, какие-то официальные платежи и были, но мне о них неизвестно. Я просто оплачивал все расходы за счет своих средств”, — рассказал Надейко на допросе.

В последний отдых гости разбили два квадроцикла марки Bagi BRP 1000, средняя цена за одну единицу такой техники – 8,5 тысяч долларов. За ремонт сломанных Сытником квадроциклов Надейко из своего кармана заплатил около 4-х тысяч долларов.

Тем временем, Омелян рассказал, что отдохнул в Турции всего за 50 тысяч.