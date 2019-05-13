Сломанные квадроциклы, Hennessy и элитные коттеджи: появились подробности отдыха Сытника

Глава Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник не первый год бесплатно отдыхает в элитном коттеджном отеле. В распоряжении СМИ оказался документ допроса Николая Надейко, советника члена правления финансово-консалтинговой компании "Авангард", который и оплачивает отдых семьи Сытника. Об этом сообщает Обозреватель.\r\nПо словам Надейко, он оплачивает отдых Сытнику безвозмездно, из дружеских побуждений.\r\nНа вопрос, за что такая щедрость или, может, он что задолжал Сытнику, отвечает: "Ничего ему не должен и не обязан перед ним. Он принадлежит к таким товарищам, которым отказать в силу своих жизненных принципов я не могу".\r\nОтдыхает семейство Сытника в уютном охотничьем угодье "Полесское-Сарны" Ривненской области. К слову, угодьем владеет Юркевич Александр Романович, бывший помощник народного депутата Украины 4 и 6 созывов Шершуна Николая Харитоновича (Блок Литвина), бывшего главы Госкомитета лесхозяйства Украины.\r\nОтпуск в столь живописном месте проходит уже не первый год. Как рассказывает Николай Надейко, за период с 2017 по 2019 гг. Сытник отдохнул в угодье 5 раз. За каждый уикенд было заплачено в среднем около 100 тысяч гривен.\r\nОплату полностью на себя брал Надейко, который выдавал деньги не только на проживание в отеле, но и на еду, а также дорогие развлечения. Посредником же между Сытником и Надейко выступал дядя последнего, Николай Клевака. Он выполнял любые просьбы Сытника, заказывая продукты и планируя ему развлечения, договаривался с персоналом отеля о дополнительном обслуживании столь важного гостя.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nПитался главный “по борьбе с коррупцией” неплохо, за счет друга на стол подавали колбасы, сыры, сладости, элитный алкоголь — коньяк Hennessy, виски Chivas Regal, водку Grey Goose.\r\nПри этом все деликатесы поставлялись в обход официальной кухни. Их привозили из-за пределов отеля, чтобы не осталось соответствующих чеков.\r\n“Возможно, какие-то официальные платежи и были, но мне о них неизвестно. Я просто оплачивал все расходы за счет своих средств”, — рассказал Надейко на допросе.\r\nВ последний отдых гости разбили два квадроцикла марки Bagi BRP 1000, средняя цена за одну единицу такой техники – 8,5 тысяч долларов. За ремонт сломанных Сытником квадроциклов Надейко из своего кармана заплатил около 4-х тысяч долларов.\r\nТем временем, Омелян рассказал, что отдохнул в Турции всего за 50 тысяч.