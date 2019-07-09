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09 липня 2019, вівторок, 11:14 26
Силові структури 2019-07-09T13:00:03+03:00
Українські Новини
У ДФС Волині проводить обшуки поліція

У ДФС Волині проводить обшуки поліція

ДФС. Фото: kolomyya.org
ДФС. Фото: kolomyya.org

Правоохоронці проводять обшуки в Головному управлінні Державної фіскальної служби у Волинській області у справі про завдання збитків державі на 190 млн гривень.

Про це в соціальній мережі Facebook написала перший заступник директора Державного бюро розслідувань Ольга Варченко, передають Українські Новини.

Вона повідомила, що правоохоронці зараз проводять обшуки в Волинському управлінні ДФС.

"Ситуація така: слідчі викрили протиправну схему, в якій брали безпосередню участь співробітники ДФС. Власне кажучи, вони покривали діяльність тіньового ринку з торгівлі податковими кредитами і отримували за такі "послуги" свій відсоток. У чому полягає схема: підприємство-імпортер завозило в Україну транспортні засоби і після їх розмитнення продавало їх кінцевому споживачеві. Згодом ці ТЗ перепродували іншим клієнтам за підробленими документами", - написала заступник директора ДБР.

Ці фінансові операції були "транзитними", тобто проводились спеціально з метою подальшого перепродажу імпортного ПДВ підприємствам реального сектору економіки.

У підсумку ці підприємства-покупці безпідставно отримували суми податкового кредиту та ухилялися від сплати податків.

За попередніми підрахунками, діяльність цієї транзитно-конвертаційної групи за сприяння волинських податківців завдала збитків державі на 190 млн гривень.

Обшуки проводяться в рамках цього кримінального провадження.

Як повідомляли Українські Новини, Служба безпеки України затримала начальника відділу податкової інспекції Головного управління Державної фіскальної служби в Кіровоградській області за підозрою у продажу секретної інформації про учасників АТО і військові частини.

Також начальника ГФС в Херсонській області і Криму спіймали на хабарі у 20 тис. гривень.

Тим часом ДФС хоче купити 11 тис. комп'ютерів по 20 тис. гривень/штука.

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