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14 июня 2019, пятница, 22:03 34
Судебная власть 2019-06-14T22:03:35+03:00
Українські Новини
Начальника ГФС в Херсонской области и Крыму поймали на взятке в 20 тыс. гривен

Начальника ГФС в Херсонской области и Крыму поймали на взятке в 20 тыс. гривен

Сотрудники Государственного бюро расследований задержали начальника одного из управлений Государственной фискальной службы в Херсонской области, Автономной республике Крым и Севастополе по подозрению во взяточничестве.

Об этом говорится в сообщении территориального управления ГБР в Мелитополе Запорожской области, передают Українськi Новини.

По данным ведомства, чиновник подозревается в том, что вымогал взятку у частного предпринимателя за несоставление акта проверки налогового законодательства и неналожение 300 тыс. гривен штрафных санкций.

При оперативном сопровождении сотрудников управления защиты экономики Национальной полиции и управления внутренней безопасности ГФС подозреваемого задержали в служебном кабинете при получении 20 тыс. гривен взятки.

Задержанному готовится сообщение о подозрении в преступлении, предусмотренном ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса (Получении неправомерной выгоды должностным лицом, совмещенном с вымогательством такой выгоды).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде от 5 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как сообщали Українськi Новини, инспектор ГФС обещал "не заметить" неоформленных работников за 15 тыс. гривен под Хмельницким

Ранее в Сумской области судью задержали по подозрению в получении $4 тыс. взятки.

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