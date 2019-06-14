Начальника ГФС в Херсонской области и Крыму поймали на взятке в 20 тыс. гривен

Сотрудники Государственного бюро расследований задержали начальника одного из управлений Государственной фискальной службы в Херсонской области, Автономной республике Крым и Севастополе по подозрению во взяточничестве.\r\nОб этом говорится в сообщении территориального управления ГБР в Мелитополе Запорожской области, передают Українськi Новини.\r\nПо данным ведомства, чиновник подозревается в том, что вымогал взятку у частного предпринимателя за несоставление акта проверки налогового законодательства и неналожение 300 тыс. гривен штрафных санкций.\r\nПри оперативном сопровождении сотрудников управления защиты экономики Национальной полиции и управления внутренней безопасности ГФС подозреваемого задержали в служебном кабинете при получении 20 тыс. гривен взятки.\r\nЗадержанному готовится сообщение о подозрении в преступлении, предусмотренном ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса (Получении неправомерной выгоды должностным лицом, совмещенном с вымогательством такой выгоды).\r\nСанкция статьи предусматривает наказание в виде от 5 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.\r\nКак сообщали Українськi Новини, инспектор ГФС обещал "не заметить" неоформленных работников за 15 тыс. гривен под Хмельницким\r\nРанее в Сумской области судью задержали по подозрению в получении $4 тыс. взятки.