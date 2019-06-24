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24 июня 2019, понедельник, 18:42 80
Силовые структуры 2019-06-24T18:52:02+03:00
Українські Новини
В Кировоградской области главного фискала подозревают в продаже секретной информации об участниках АТО

В Кировоградской области главного фискала подозревают в продаже секретной информации об участниках АТО

Начальник отдела ГУ ГФС продавал секретную информацию. Фото: СБУ
Начальник отдела ГУ ГФС продавал секретную информацию. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины задержала начальника отдела налоговой инспекции Главного управления Государственной фискальной службы (ГФС) в Кировоградской области по подозрению в продаже секретной информации об участниках АТО и воинских частях.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ, передают Українськi Новини.

"Сотрудники Службы безопасности Украины в рамках противодействия коррупции уличили в систематических взятках начальника отдела обслуживания налогоплательщиков и предоставления административных услуг одного из подразделений налоговой инспекции Главного управления ГФС в Кировоградской области. Оперативники спецслужбы установили, что чиновник за различные суммы неправомерной выгоды продавал информацию из закрытых баз данных в отношении военнослужащих, в том числе участников АТО. Также злоумышленник сбывал сведения о подрядчиках, которые проводят ремонтные работы на территориях воинских частей в регионе", - сказано в нем.

Сотрудники СБУ задокументировали несколько фактов противоправной деятельности налоговика.

Правоохранители задержали чиновника на одной из городских улиц недалеко от рабочего места после получения очередной суммы взятки и передачи флэш-носителя с конфиденциальной информацией.

Продолжаются неотложные следственные действия.

Как сообщали Українськi Новини, женщина хотела продать персональные данные 1,5 млн украинцев российским спецслужбам.

Ранее  двое киевлян взломали и продали базу ценных бумаг и бирж США.

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