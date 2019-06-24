В Кировоградской области главного фискала подозревают в продаже секретной информации об участниках АТО

Служба безопасности Украины задержала начальника отдела налоговой инспекции Главного управления Государственной фискальной службы (ГФС) в Кировоградской области по подозрению в продаже секретной информации об участниках АТО и воинских частях.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ, передают Українськi Новини.

"Сотрудники Службы безопасности Украины в рамках противодействия коррупции уличили в систематических взятках начальника отдела обслуживания налогоплательщиков и предоставления административных услуг одного из подразделений налоговой инспекции Главного управления ГФС в Кировоградской области. Оперативники спецслужбы установили, что чиновник за различные суммы неправомерной выгоды продавал информацию из закрытых баз данных в отношении военнослужащих, в том числе участников АТО. Также злоумышленник сбывал сведения о подрядчиках, которые проводят ремонтные работы на территориях воинских частей в регионе", - сказано в нем.

Сотрудники СБУ задокументировали несколько фактов противоправной деятельности налоговика.

Правоохранители задержали чиновника на одной из городских улиц недалеко от рабочего места после получения очередной суммы взятки и передачи флэш-носителя с конфиденциальной информацией.

Продолжаются неотложные следственные действия.

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