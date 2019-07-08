ГФС хочет купить 11 тыс. компьютеров по 20 тыс. гривен/штука

Государственная фискальная служба объявила тендер на закупку 11 тыс. персональных компьютеров ожидаемой стоимостью 220 млн гривен.

Об этом свидетельствуют данные в системе публичных закупок ProZorro, передают Українськi Новини.

Согласно им, ГФС хочет закупить компьютеры с монитором и системным блоком в одном корпусе, процессором не менее Core i3 8-го поколения, 4 ядрами и кэш-памятью 6 МБ и более.

Отмечается, что персональный компьютер должен обязательно комплектоваться операционной системой с соответствующей лицензией на право пользования Microsoft Windows 10 (или эквивалентом) с обязательной поддержкой интеграции со службой каталогов Active Directory.

Операционная память должна иметь не менее одного модуля 4ГБ DDR4 с возможностью увеличения объема не менее чем до 12 ГБ без замены установленной памяти.

Срок поставки - до 31 декабря.

Как сообщали Українськi Новини, ранее ГФС объявила тендер на закупку 50 комплектов сканеров за 110 млн гривен.

Ранее инспектор ГФС обещал "не заметить" неоформленных работников за 15 тыс. гривен под Хмельницким.

В сентябре 2018 года ГФС поменяла половину парка своих компьютеров.