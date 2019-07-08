ГФС хочет купить 11 тыс. компьютеров по 20 тыс. гривен/штука

Государственная фискальная служба объявила тендер на закупку 11 тыс. персональных компьютеров ожидаемой стоимостью 220 млн гривен.\r\nОб этом свидетельствуют данные в системе публичных закупок ProZorro, передают Українськi Новини.\r\nСогласно им, ГФС хочет закупить компьютеры с монитором и системным блоком в одном корпусе, процессором не менее Core i3 8-го поколения, 4 ядрами и кэш-памятью 6 МБ и более.\r\nОтмечается, что персональный компьютер должен обязательно комплектоваться операционной системой с соответствующей лицензией на право пользования Microsoft Windows 10 (или эквивалентом) с обязательной поддержкой интеграции со службой каталогов Active Directory.\r\nОперационная память должна иметь не менее одного модуля 4ГБ DDR4 с возможностью увеличения объема не менее чем до 12 ГБ без замены установленной памяти.\r\nСрок поставки - до 31 декабря.\r\nКак сообщали Українськi Новини, ранее ГФС объявила тендер на закупку 50 комплектов сканеров за 110 млн гривен.\r\nРанее инспектор ГФС обещал "не заметить" неоформленных работников за 15 тыс. гривен под Хмельницким.\r\nВ сентябре 2018 года ГФС поменяла половину парка своих компьютеров.