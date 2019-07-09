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09 липня 2019, вівторок, 11:11 15
Америка 2019-07-09T12:45:02+03:00
Українські Новини
Рейтинг Трампа на президентських виборах досяг рекордного показника

Рейтинг Трампа на президентських виборах досяг рекордного показника

Дональд Трамп. Фото: depo.ua
Дональд Трамп. Фото: depo.ua

Рейтинг Трампа досяг найвищого показника за час його перебування на посаді. Його роботу схвалюють 44% опитаних американців. Про це свідчать результати опитування, проведеного газетою The Washington Post і каналом ABC News.

Рейтинг Трампа підвищився на 5% порівняно з квітнем.

44% опитаних позитивно оцінюють роботу Трампа, 53% не підтримують його діяльність.

Опитування показало, що 51% опитаних задоволені економічною політикою Трампа, 42% - не задоволені.

Майже 47% американців вважають, що президент США більшою мірою або частково відповідальний за зміцнення економіки. Але на думку інших 48% опитаних - в цьому мало або взагалі немає його заслуги.

У той же час 65% опитаних заявили, що поведінка Трампа не відповідає стандартам посади президента, а 28% вважають його поведінку "доречною і правильною".

Нагадаємо, раніше посол України в США розповів коли Зеленський зустрінеться з Трампом.

Також Путін і Трамп обговорили ситуацію в Україні.

Тим часом Трампа розкритикували за військовий парад на День Незалежності США.

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