Рейтинг Трампа на президентських виборах досяг рекордного показника

Рейтинг Трампа досяг найвищого показника за час його перебування на посаді. Його роботу схвалюють 44% опитаних американців. Про це свідчать результати опитування, проведеного газетою The Washington Post і каналом ABC News.

Рейтинг Трампа підвищився на 5% порівняно з квітнем.

44% опитаних позитивно оцінюють роботу Трампа, 53% не підтримують його діяльність.



Опитування показало, що 51% опитаних задоволені економічною політикою Трампа, 42% - не задоволені.



Майже 47% американців вважають, що президент США більшою мірою або частково відповідальний за зміцнення економіки. Але на думку інших 48% опитаних - в цьому мало або взагалі немає його заслуги.



У той же час 65% опитаних заявили, що поведінка Трампа не відповідає стандартам посади президента, а 28% вважають його поведінку "доречною і правильною".



Нагадаємо, раніше посол України в США розповів коли Зеленський зустрінеться з Трампом.



Також Путін і Трамп обговорили ситуацію в Україні.



Тим часом Трампа розкритикували за військовий парад на День Незалежності США.