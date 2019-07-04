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04 июля 2019, четверг, 17:06 53
Америка 2019-07-04T17:12:33+03:00
Українські Новини
Трамп устроит военный парад с демонстрацией нового вооружения в День Независимости США

Трамп устроит военный парад с демонстрацией нового вооружения в День Независимости США

Трамп. Фото: voanews.com
Трамп. Фото: voanews.com

Сегодня, 4 июля, в США отмечается День Независимости. Дональд Трамп решил по этому поводу организовать военный парад. Однако многие побаиваются, что он превратит действо в предвыборную агитацию. Об этом пишет CNN.

Ожидается большое количество военных, широкий спектр оружия, танки "M1 Abrams", а также новый военный вертолет "VH-92 Marine One President".

Отмечается, что военные не могут принимать участие в политических кампаниях. В Пентагоне также дискутировали и на предмет целесообразности выставления на показ американского вооружения.

Кроме этого, общественность недовольна и расходованием значительных средств на проведение этого парада. В частности, Служба национальных парков США уже направила на организационные расходы около 2,5 миллиона долларов. Также власть округа Колумбия уже заговорила о возмещении средств от правительства США за повреждение дорог во время танкового парада.

На своей странице в Twitter Трамп анонсировал большое шоу при участии салютов. Парадов с военной техникой в ​​Вашингтоне не бывало с начала 90-х.

Как сообщали Українські Новини, Трамп и Путин обсудили ситуацию в Украине

Ранее Трамп встречался с Ким Чен Ыном на границе двух Корей. 


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