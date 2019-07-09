Під Києвом двоє контрактників живцем згоріли у військовому ГАЗі після ДТП

ДТП з військовими під Києвом.

ДТП з військовими під Києвом.

Двоє військовослужбовців-контрактників згоріли заживо й одного госпіталізовано через пожежу, яка сталася внаслідок ДТП під Києвом.

Про це йдеться в повідомленні поліції Київської області, передають Українські Новини.

ДТП сталося о 03:00 ранку на 65 км автотраси "Київ - Чоп" в напрямку столиці.

За попередніми даними, водій легкового автомобіля Toyota не вибрав безпечну швидкість та скоїв зіткнення з військовим автомобілем "Газ-32223", який рухався в попутному напрямку.

В результаті ДТП сталося загоряння автомобіля "Газ", де знаходилися 9 солдатів контрактної служби Збройних сил.

Двоє з них, які перебували в приміщенні авто для конвоювання засуджених, згоріли на місці події.

Водій-військовослужбовець госпіталізований з травмами ніг.

36-річний водій автомобіля Toyota затриманий.

Транспортні засоби вилучені як речові докази.

За цим фактом порушено кримінальне провадження.

ДТП з військовими під Києвом.

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