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09 липня 2019, вівторок, 11:00 21
Події 2019-07-09T12:30:03+03:00
Українські Новини
Під Києвом двоє контрактників живцем згоріли у військовому ГАЗі після ДТП

Під Києвом двоє контрактників живцем згоріли у військовому ГАЗі після ДТП

ДТП з військовими під Києвом.
ДТП з військовими під Києвом.

Двоє військовослужбовців-контрактників згоріли заживо й одного госпіталізовано через пожежу, яка сталася внаслідок ДТП під Києвом.

Про це йдеться в повідомленні поліції Київської області, передають Українські Новини.

ДТП сталося о 03:00 ранку на 65 км автотраси "Київ - Чоп" в напрямку столиці.

За попередніми даними, водій легкового автомобіля Toyota не вибрав безпечну швидкість та скоїв зіткнення з військовим автомобілем "Газ-32223", який рухався в попутному напрямку.

В результаті ДТП сталося загоряння автомобіля "Газ", де знаходилися 9 солдатів контрактної служби Збройних сил.

Двоє з них, які перебували в приміщенні авто для конвоювання засуджених, згоріли на місці події.

Водій-військовослужбовець госпіталізований з травмами ніг.

36-річний водій автомобіля Toyota затриманий.

Транспортні засоби вилучені як речові докази.

За цим фактом порушено кримінальне провадження.

ДТП з військовими під Києвом.ДТП з військовими під Києвом.

Як повідомляли Українські Новини, 2 людини загинули в результаті дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) за участю поліцейського в Харкові.

В Краматорську військовий загинув, врізавшись на автомобілі в маршрутку.

В Києві військова вантажівка врізалася в Chevrolet з дитиною в салоні. Також вночі в Миколаєві врізався в дерево автомобіль з військовими.

Навесні двоє військових загинули в жорсткому ДТП в Києві.

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