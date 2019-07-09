Під Києвом двоє контрактників живцем згоріли у військовому ГАЗі після ДТП

Двоє військовослужбовців-контрактників згоріли заживо й одного госпіталізовано через пожежу, яка сталася внаслідок ДТП під Києвом.\r\nПро це йдеться в повідомленні поліції Київської області, передають Українські Новини.\r\nДТП сталося о 03:00 ранку на 65 км автотраси "Київ - Чоп" в напрямку столиці.\r\nЗа попередніми даними, водій легкового автомобіля Toyota не вибрав безпечну швидкість та скоїв зіткнення з військовим автомобілем "Газ-32223", який рухався в попутному напрямку.\r\nВ результаті ДТП сталося загоряння автомобіля "Газ", де знаходилися 9 солдатів контрактної служби Збройних сил.\r\nДвоє з них, які перебували в приміщенні авто для конвоювання засуджених, згоріли на місці події.\r\nВодій-військовослужбовець госпіталізований з травмами ніг.\r\n36-річний водій автомобіля Toyota затриманий.\r\nТранспортні засоби вилучені як речові докази.\r\nЗа цим фактом порушено кримінальне провадження.\r\nДТП з військовими під Києвом.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 2 людини загинули в результаті дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) за участю поліцейського в Харкові.\r\nВ Краматорську військовий загинув, врізавшись на автомобілі в маршрутку.\r\nВ Києві військова вантажівка врізалася в Chevrolet з дитиною в салоні. Також вночі в Миколаєві врізався в дерево автомобіль з військовими.\r\nНавесні двоє військових загинули в жорсткому ДТП в Києві.