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01 мая 2019, среда, 22:00 521
Происшествия 2019-05-01T22:12:58+03:00
Українські Новини
В Краматорске военный погиб, врезавшись на автомобиле в маршрутку

В Краматорске военный погиб, врезавшись на автомобиле в маршрутку

Смертельное ДТП в Краматорске. Фото:
Смертельное ДТП в Краматорске. Фото: "Общежитие"

Утром 1 мая в Краматорске (Донецкая область), на пересечении улиц К. Гампера и магистральной О. Тихого, произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие, сообщает "Общежитие".

Автомобиль ВАЗ 2115, в котором находились военнослужащие, врезался в заднюю часть микроавтобуса-маршрутки. В результате один из военнослужащих, который был на переднем пассажирском сидении, погиб, водитель и второй пассажир получили тяжелые травмы.

Смертельное ДТП в Краматорске. Смертельное ДТП в Краматорске.

Как сообщает полиция Краматорска, автомобиль под управлением водителя 1986 года рождения совершил столкновение с маршрутным автобусом, который остановился, пропуская встречный транспорт. В результате ДТП скончался пассажир автомобиля. В автобусе двое граждан получили легкие телесные повреждения.

Смертельное ДТП в Краматорске. Фото: Смертельное ДТП в Краматорске. Фото: "Общежитие"

Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами)".

Смертельное ДТП в Краматорске. Фото: Смертельное ДТП в Краматорске. Фото: "Общежитие"

Как сообщали Українські Новини, в Киеве военный грузовик врезался в Chevrolet с ребенком в салоне. Также ночью в Николаеве врезался в дерево автомобиль с военными.

Ранее под Киевом грузовик влетел в военный тягач.

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