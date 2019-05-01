В Краматорске военный погиб, врезавшись на автомобиле в маршрутку

Утром 1 мая в Краматорске (Донецкая область), на пересечении улиц К. Гампера и магистральной О. Тихого, произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие, сообщает "Общежитие".

Автомобиль ВАЗ 2115, в котором находились военнослужащие, врезался в заднюю часть микроавтобуса-маршрутки. В результате один из военнослужащих, который был на переднем пассажирском сидении, погиб, водитель и второй пассажир получили тяжелые травмы.

Смертельное ДТП в Краматорске.

Как сообщает полиция Краматорска, автомобиль под управлением водителя 1986 года рождения совершил столкновение с маршрутным автобусом, который остановился, пропуская встречный транспорт. В результате ДТП скончался пассажир автомобиля. В автобусе двое граждан получили легкие телесные повреждения.

Смертельное ДТП в Краматорске. Фото: "Общежитие"

Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами)".

Смертельное ДТП в Краматорске. Фото: "Общежитие"

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