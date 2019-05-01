В Краматорске военный погиб, врезавшись на автомобиле в маршрутку

Утром 1 мая в Краматорске (Донецкая область), на пересечении улиц К. Гампера и магистральной О. Тихого, произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие, сообщает "Общежитие".\r\nАвтомобиль ВАЗ 2115, в котором находились военнослужащие, врезался в заднюю часть микроавтобуса-маршрутки. В результате один из военнослужащих, который был на переднем пассажирском сидении, погиб, водитель и второй пассажир получили тяжелые травмы.\r\nСмертельное ДТП в Краматорске. \r\nКак сообщает полиция Краматорска, автомобиль под управлением водителя 1986 года рождения совершил столкновение с маршрутным автобусом, который остановился, пропуская встречный транспорт. В результате ДТП скончался пассажир автомобиля. В автобусе двое граждан получили легкие телесные повреждения.\r\nСмертельное ДТП в Краматорске. Фото: "Общежитие"\r\nРешается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами)".\r\nСмертельное ДТП в Краматорске. Фото: "Общежитие"\r\nКак сообщали Українські Новини, в Киеве военный грузовик врезался в Chevrolet с ребенком в салоне. Также ночью в Николаеве врезался в дерево автомобиль с военными.\r\nРанее под Киевом грузовик влетел в военный тягач.