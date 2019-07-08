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08 июля 2019, понедельник, 10:54 63
Происшествия 2019-07-08T10:55:57+03:00
Українські Новини
Полицейский устроил смертельную аварию в Харькове

Полицейский устроил смертельную аварию в Харькове

ДТП в Харькове.
ДТП в Харькове.

2 человека погибли в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) с участием полицейского в Харькове.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы территориального управления Государственного бюро расследований (ГБР), передают Українськi Новини.

По данным ведомства, около 00:45 в Харькове автомобиль Chery Amulet под управлением помощника оперативного дежурного Холодногорского отдела полиции главного управления Национальной полиции не выполнил требование знака "стоп" и не предоставил приоритет в движении автомобилю марки Daewoo Lanos.

В результате столкновения водители обоих автомобилей погибли на месте происшествия, а пассажиры с травмами шеи доставлены в городскую больницу.

Следователи ГБР расследуют уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, если они повлекли гибель нескольких лиц), Уголовного кодекса.

ДТП в Харькове. ДТП в Харькове.

Как сообщали Українськi Новини, полицейский на BMW устроил смертельную аварию с двумя взрослыми и ребенком под Херсоном.

Ранее полицейский сбил 10-летнего ребенка на служебном автомобиле под Сумами. Кроме того, полицейского, который сбил 10-летнюю девочку, посадили на 2 месяца под стражу.

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