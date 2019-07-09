У мене немає газової плити: Вакарчук розповів, чому не знає ціни на газ

Кандидат у депутати Верховної Ради Святослав Вакарчук вважає питання Юлії Тимошенко про ціну на газ маніпулятивним.

Про це він заявив в інтерв'ю "Настоящему времени".

"Мені здається, що питання, яке мені поставили, в якомусь сенсі було маніпулятивний. Тому що ми знаємо минуле цих політиків. Вони прийшли з торгівлі газом. Це вони домовлялися з Росією про ціни на газ, за які ми ще багато років повинні були розплачуватися мільярдами зайвих доларів", - сказав Вакарчук.

Крім того, він додав, що не має газової плити, але добре знає рахунки, які йому приходять.

"Але я дуже добре знаю ціни. Я людина, що живе звичайним життям. Я, на відміну від них всіх, живу в багатоквартирному будинку. Мені, як і всім, приходять рахунки за електрику: у мене вдома немає газової плити, але я плачу за електрику. Я добре знаю, які ці рахунки. Я чудово розумію, що якщо навіть мені ці рахунки здаються великими, то якими вони можуть бути для звичайних людей. Тому нехай вони не розповідають про знаннях цін. З такими знавцями цін ми за 28 років вже дійшли до того, що ми – найбідніша країна в Європі", - сказав Вакарчук.

Як повідомляли Українські Новини, 7,5% респондентів, опитаних Українським інститутом соціологічних досліджень ім. Олександра Яременка і центром "Соціальний моніторинг", серед тих, хто буде голосувати і визначився з вибором, готові підтримати партію "Голос" Святослава Вакарчука на виборах Верховної Ради.

Раніше Святослав Вакарчук назвав російську армію другою найсильнішою у світі.