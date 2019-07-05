Кандидат в депутаты Верховной Рады, председатель партии "Голос" Святослав Вакарчук назвал российскую армию второй сильнейшей в мире. Об этом Вакарчук заявил в интервью программе "Ньюзрум" производства Радио Свобода.

Так, на вопрос журналиста о том, сторонником какого пути деоккупации Крыма - дипломатичного или военного, - является Вакарчук, он ответил:

"У нас на юге сосед, политическое руководство которого не воспринимает саму идею существования независимого государства Украина. По всем их действиям это видно. Как минимум, они не воспринимают идею успешного государства Украина. Поэтому, если вы думаете, что они будут спокойно, имея вторую сильнейшую армию в мире смотреть, как мы военным способом что-то там освобождаем ... мне кажется, тот, кто об этом говорит, или наивный, или осознанный провокатор", - сказал Вакарчук.

Как сообщали Українські Новини, у кандидата в Раду от "Голоса" Ризаненко нашли бизнес в Крыму, тот открестился от обвинений.

Ранее Вакарчук не смог ответить на вопрос Тимошенко, почем тарифы на газ для населения.