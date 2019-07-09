Україну накриє відчутна магнітна буря протягом доби

У той час, як синоптик попередила про серйозне похолодання і зливи, найближчої доби в Україну прийде також відчутна магнітна буря.\r\nПро це свідчать дані Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця.\r\nТак, якщо сьогодні, 9 липня, магнітних бур не очікується, то вже на початку 10 липня, близько 6 ранку, магнітосфера посилиться до значення G1 - слабка буря. Вже до 12 години дня вона повинна минути.\r\n\r\nНаголошується, що 9 липня ймовірність магнітної бурі 10%, а ймовірність сильного магнітного шторму - 1%.\r\nВодночас 10 липня шанси магнітної бурі підвищуються до 15%, а шторму - залишаються на колишньому рівні.\r\n11 липня прогноз бурь знову знижується до 10%.\r\nІнфографіки: Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця\r\nПід час магнітних бур у метеозалежних людей можуть спостерігатися головні болі, зниження працездатності, а також підвищення тривожності, тому в цей період варто бути обережніше. Для зниження впливу магнітних бур, можна також знизити навантаження на роботі і уникнути серйозних фізичних навантажень. Також медики радять подбати про своє позитивне емоційне налаштування.\r\nРаніше Українські Новини писали про найнебезпечніші дні в липні та як зберегти гарне самопочуття при магнітних бурях.\r\nТим часом астролог розповіла, як місячне затемнення впливає на поведінку людей.