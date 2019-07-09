Україну накриє відчутна магнітна буря протягом доби

У той час, як синоптик попередила про серйозне похолодання і зливи , найближчої доби в Україну прийде також відчутна магнітна буря.

Про це свідчать дані Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця.

Так, якщо сьогодні, 9 липня, магнітних бур не очікується, то вже на початку 10 липня, близько 6 ранку, магнітосфера посилиться до значення G1 - слабка буря. Вже до 12 години дня вона повинна минути.

Наголошується, що 9 липня ймовірність магнітної бурі 10%, а ймовірність сильного магнітного шторму - 1%.

Водночас 10 липня шанси магнітної бурі підвищуються до 15%, а шторму - залишаються на колишньому рівні.

11 липня прогноз бурь знову знижується до 10%.

Інфографіки: Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця

Під час магнітних бур у метеозалежних людей можуть спостерігатися головні болі, зниження працездатності, а також підвищення тривожності, тому в цей період варто бути обережніше. Для зниження впливу магнітних бур, можна також знизити навантаження на роботі і уникнути серйозних фізичних навантажень. Також медики радять подбати про своє позитивне емоційне налаштування.

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