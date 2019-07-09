підписатися на розсилку
25.55 25.9
28.5 29.15
˟
09 липня 2019, вівторок, 08:38 10
Силові структури 2019-07-09T09:30:03+03:00
Українські Новини
Бойовики застосували проти українських військових заборонену зброю, але зазнали втрат

Бойовики застосували проти українських військових заборонену зброю, але зазнали втрат

За минулу добу, 8 липня, бойовики 17 разів порушили режим припинення вогню.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби штабу ООС.

"З них 7 разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм. Також противник відкривав вогонь по наших захисниках з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - йдеться в ньому.

Так, бойовики 12 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" та 5 разів в районі угруповання "Північ".

Внаслідок ворожих обстрілів втрат з нашої сторони не зафіксовано. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям.

За даними розвідки 8 липня двох окупантів знищено та трьох поранено.

Від початку поточної доби ворог один раз обстріляв позиції Об'єднаних сил.

Як повідомляли Українські Новини, бойовики на Донбасі обстріляли Травневе з РПГ.

Після суттєвого загострення зоні ООС в четвер, 2 українських військових зазнали поранення і ще 4 – бойові травми під час Операції Об'єднаних сил 5 липня.

Більше новин про: ООС Ситуація в зоні ООС обстріли в зоні ООС

Архів
Новини
У мене немає газової плити: Вакарчук розповів, чому не знає ціни на газ 09:27
Дніпропетровський т.в.о. губернатора Батура вказав у декларації лише зарплату 09:16
Мінімізувати контрабанду сигарет можуть прозорі правила гри на ринку, - Терентьєв 09:09
Луценко за червень заробив до ставки ще 70 тисяч гривень 09:00
Україну накриє відчутна магнітна буря протягом доби 08:52
більше новин
У Хмельницькому Порошенка зустріли криками "Ганьба" 08:03
Через Atlas Weekend метро і наземний транспорт у Києві працюватимуть довше 06:00
МОЗ хоче зробити більш доступними громадські туалети 15:01
Різке похолодання змусить дістати пуховики: синоптик дала прогноз на тиждень 06:00 Карта
Олександр Третьяков – найбільш продуктивний серед мажоритарників Києва, - КВУ 09:55 Інфографіка
більше новин
NewsOne
Бенефіціари NewsOne причетні до фінансування оборонного комплексу Росії, - ГПУ 16:24
День ВМС в Одесі. Фото: Пушкінська
Фото дня: в Одесі з розмахом святкують День ВМС 11:48
Гройсман розповів, що буде з ціною на газ восени 11:22
Зеленський назвав телеміст NewsOne з "Росією 1" піар-ходом і нагадав журналістам, що вони не власність 12:49
ГПУ відкрила справу за фактом спроби держзради NewsOne 14:48
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok