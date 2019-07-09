Бойовики застосували проти українських військових заборонену зброю, але зазнали втрат

За минулу добу, 8 липня, бойовики 17 разів порушили режим припинення вогню.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби штабу ООС.

"З них 7 разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм. Також противник відкривав вогонь по наших захисниках з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - йдеться в ньому.

Так, бойовики 12 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" та 5 разів в районі угруповання "Північ".

Внаслідок ворожих обстрілів втрат з нашої сторони не зафіксовано. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям.

За даними розвідки 8 липня двох окупантів знищено та трьох поранено.

Від початку поточної доби ворог один раз обстріляв позиції Об'єднаних сил.

Як повідомляли Українські Новини, бойовики на Донбасі обстріляли Травневе з РПГ.

Після суттєвого загострення зоні ООС в четвер, 2 українських військових зазнали поранення і ще 4 – бойові травми під час Операції Об'єднаних сил 5 липня.