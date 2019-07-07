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07 июля 2019, воскресенье, 23:54 44
Силовые структуры 2019-07-07T23:54:08+03:00
Українські Новини
Боевики на Донбассе обстреляли Майское из РПГ

Боевики на Донбассе обстреляли Майское из РПГ

В зоне ООС оккупанты обстреляли Майское. Об этом сообщает штаб ООС

Известно, что обстрел произошел сегодня, 7 июля. Боевики применяли ручные противотанковые гранатометы. Они начали обстреливать населенный пункт из позиции вблизи Гольмовского. 

Вследствие этого одна из гранат от РПГ-7 попала в ворота на ул. Центральная, 27. Граната не разорвалась, но повредила ворота. 

"Противник заведомо не соблюдается Минские договоренности, поскольку продолжает обстреливать населенные пункты, нарушая все существующие нормы международного гуманитарного права", - говорится в сообщении. 

Как сообщали Українські Новини, после существенного обострения зоне ООС в четверг, 2 украинских военных получили ранения и 4 – боевые травмы в ходе Операции Объединенных сил 5 июля.

А в воскресенье бевики обстреляли позиции сил ООС из запрещенного оружия, двое военных травмированы.

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