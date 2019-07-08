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08 липня 2019, понеділок, 23:50 13
Політика 2019-07-09T01:15:02+03:00
Українські Новини
Порошенко - інтриган: Гройсман звинуватив екс-президента в скандалі з Климпуш-Цинцадзе

Порошенко - інтриган: Гройсман звинуватив екс-президента в скандалі з Климпуш-Цинцадзе

Володимир Гройсман. Скріншот:
Володимир Гройсман. Скріншот: "Радіо НВ"

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман звинувачує колишнього Президента Петра Порошенка в бажанні створити політичний скандал під приводом недопущення віце-прем'єр-міністра з європейської та євроатлантичної інтеграції Іванни Климпуш-Цинцадзе на саміт "Україна - ЄС".

Про це він сказав в ефірі телеканалу ICTV, передають Українські Новини.

"Я теж про це дізнався з мережі Інтернет... Саміт ЄС - це саміт президентського рівня, офіс Президента формує склад делегації, також як він формує її в Париж, Берлін, Канаду. Очевидно, що поряд з іншими віцепрем'єрами там могла бути і профільна віцепрем'єрка Іванна Климпуш-Цинцадзе", - сказав він.

Зі слів Гройсмана, він міг би втрутитися в ситуацію і посприяти її вирішенню, якби Цинцадзе до нього звернулася.

"Замість цього віцепрем'єрка йде і влаштовує скандал прямо на вході в Маріїнський парк. Більш того, як тільки вона влаштовує цей скандал, поруч випадково - підкреслюю - випадково знаходяться дві відеокамери: "5 каналу" і "Прямого". Це наводить мене тільки на одну думку - що було бажання не взяти участь у роботі саміту, а влаштувати скандал. Можу сказати єдине: автора цього скандалу я знаю - це Петро Олексійович Порошенко, на превеликий жаль", - додав він.

Гройсман стверджує, нібито за 2,5 року на посаді прем'єра подібні "підкилимні інтриги" від Порошенка постійно були спрямовані на його адресу.

Як повідомляли Українські Новини, у понеділок Климпуш-Цинцадзе не пустили на саміт "Україна - ЄС".

Вона звинуватила Гройсмана у виключенні її із списків учасників саміту.

Тим часом, Україна і Євросоюз на саміті підписали 5 фінансових угод на загальну суму 127 млн євро.

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