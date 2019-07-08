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  • Вице-премьер по евроинтеграции обвинила Гройсмана в исключении ее из списков участников саммита
08 июля 2019, понедельник, 18:31 94
Политика 2019-07-08T18:34:39+03:00
Українські Новини
Вице-премьер по евроинтеграции обвинила Гройсмана в исключении ее из списков участников саммита

Вице-премьер по евроинтеграции обвинила Гройсмана в исключении ее из списков участников саммита

Вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе обвиняет премьер-министра Владимира Гройсмана в исключении ее из списков участников саммита "Украина - Европейский Союз".

Об этом она сообщает в видео, опубликованном на её странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"У меня есть все основания считать, что премьер-министром Украины проведены какие-то неофициальные консультации, коммуникации, чтобы исключить меня из этих списков", - заявила вице-премьер.

Она сообщила, что считает такие действия саботажем и неготовностью премьера работать с ЕС и также отметила, что украинские политики должны цивилизованно обеспечивать передачу власти.

Кроме того, Климпуш-Цинцадзе заявила, что готова продолжать работать в сфере евроинтеграции, чтобы она оставалась приоритетом для Украины.

Как сообщали Українськi Новини, Украина и Евросоюз на саммите подписали 5 финансовых соглашений на общую сумму 127 млн евро.

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