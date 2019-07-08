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08 июля 2019, понедельник, 16:28 888
Внешняя политика 2019-07-08T16:42:57+03:00
Українські Новини
Вице-премьера по евроинтеграции Климпуш-Цинцадзе не пустили на саммит "Украина - ЕС"

Вице-премьера по евроинтеграции Климпуш-Цинцадзе не пустили на саммит "Украина - ЕС"

Вице-премьер-министра по европейской и евроатлантической интеграции Иванну Климпуш-Цинцадзе не пустили на саммит "Украина - Европейский Союз".

Об этом она написала на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Такого в моей практике еще не было. Вице-премьера по евроинтеграции не пустили на саммит "Украина - ЕС", - заявила Климпуш-Цинцадзе.

Вице-премьер сообщила, что в списках нет ни ее, ни экс-заместителя министра здравоохранения по вопросам евроинтеграции Ольги Стефанишиной.

Цинцадзе огорчена тем, что люди, которые координируют все евроинтеграционные процессы в Украине, оказались недопущенными к саммиту.

Как сообщали Українськi Новини, для участия в саммите "Украина - ЕС" в понедельник Киев посетили президенты Европейского Совета Дональд Туск и Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер, а также верховный представитель ЕС Федерика Могерини и еврокомиссар Йоханнес Хан.

На саммите планируется принять совместное заявление и подписать 5 финансовых соглашений.

Больше новостей о: Украина-ЕС Саммит Украина-ЕС Иванна Климпуш-Цинцадзе

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