У Зеленського відмовилися повідомити, хто веде від нього переговори щодо газу з Росією

В Офісі Президента України не мають наміру розкривати інформацію, хто саме, коли та в якому форматі вів і веде від імені або за дорученням Президента переговори про постачання природного газу з представниками Російської Федерації (РФ).

Про це свідчить відповідь на інформаційний запит Українських Новин.

В президентському Офісі проігнорували питання, чи проводив та з ким саме зустрічі або телефонні переговори з даної тематики сам Президент, чи давав доручення або директиви на ведення таких переговорів уповноваженим особам або організаціям, а також отримував вхідні повідомлення про ведення переговорів з РФ або з російським газовим монополістом компанією "Газпром" та їх результати від третіх осіб та організацій.

"Ваш лист ... не може розглядатися як запит на інформацію, оскільки не відповідає нормам Закону "Про доступ до публічної інформації", - вказано у відповіді.

При цьому, всупереч вимогам закону, у відповіді не уточнюється, в чому саме чиновники президентського Офісу вбачають не відповідність форми запиту або включених до нього питань.

Згідно з чинним законодавством, міжнародні переговори Президента України (включаючи телефонні), а також їх тематика в обов'язковому порядку фіксуються в президентському Офісі. Також як і директиви, які даються на ведення переговорів Президентом, або вхідна кореспонденція, згідно із Законом України "Про доступ до публічної інформації" ця інформація є публічною, якщо на доступ до неї не накладені обмеження у встановленому законодавством порядку.

Українські Новини оскаржили дії чиновників президентського Офісу.

18 червня 2019 року, перебуваючи в Німеччині, Президент України Володимир Зеленський публічно заявив, що йому відома проблема з завершенням дії договору з РФ про постачання газу. При цьому він повідомив представникам ЗМІ про переговори, що ведуться з цього питання, як і про свою участь та інформованість про хід переговорів. "Зараз ми ведемо переговори, і я вважаю, що найближчим часом наші групи сядуть, і, я впевнений, що ми домовимося", - заявив він.