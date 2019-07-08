Чоловік підірвав себе гранатою в Києві

Чоловік загинув через вибух гранати в Києві.\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-служби Головного управління Національної поліції в Києві, передають Українські Новини.\r\n"Пригода сталася приблизно о 15:20 на території Святошинського району столиці. За попередньою інформацією, в результаті вибуху гранати отримав смертельні поранення житель селища Коцюбинське, 1967 року народження", - сказано в ньому.\r\nДо поліції надійшло повідомлення, що на вулиці пролунав вибух, в результаті якого загинула людина.\r\nЗа викликом виїхали наряди патрульних і слідчо-оперативні групи районного та головного управлінь поліції.\r\nЗараз місце події оглядають експерти-криміналісти, а слідчі спілкуються зі свідками інциденту.\r\nПравоохоронці встановили, що разом із потерпілим неподалік знаходився його товариш.\r\nЗ його слів, чоловік загинув від вибуху гранати.\r\nВилучені фрагменти боєприпасів будуть спрямовані на проведення експертизи.\r\nПодію зареєстровано в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Святошинського управління поліції.\r\nВирішується питання про відкриття кримінального провадження за фактом умисного вбивства із додатковою правовою кваліфікацією - самогубство.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, двоє з шістьох дітей, які постраждали від вибуху гранати у Дніпропетровській області, знаходяться у важкому стані. Двоє постраждалих вже прооперовані.\r\nРаніше в центрі Кривого Рогу на автобусній зупинці прогримів вибух, є постраждалі.\r\nТим часом, у Києві чоловік намагався послати бойові гранати через "Укрпошту".