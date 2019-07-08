підписатися на розсилку
25.6 25.95
28.7 29.3
˟
08 липня 2019, понеділок, 18:40 8
Події 2019-07-08T19:30:01+03:00
Українські Новини
Чоловік підірвав себе гранатою в Києві

Чоловік підірвав себе гранатою в Києві

Вибух гранати. Фото: facebook.com/UA.KyivPolic
Вибух гранати. Фото: facebook.com/UA.KyivPolic

Чоловік загинув через вибух гранати в Києві.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Головного управління Національної поліції в Києві, передають Українські Новини.

"Пригода сталася приблизно о 15:20 на території Святошинського району столиці. За попередньою інформацією, в результаті вибуху гранати отримав смертельні поранення житель селища Коцюбинське, 1967 року народження", - сказано в ньому.

До поліції надійшло повідомлення, що на вулиці пролунав вибух, в результаті якого загинула людина.

За викликом виїхали наряди патрульних і слідчо-оперативні групи районного та головного управлінь поліції.

Зараз місце події оглядають експерти-криміналісти, а слідчі спілкуються зі свідками інциденту.

Правоохоронці встановили, що разом із потерпілим неподалік знаходився його товариш.

З його слів, чоловік загинув від вибуху гранати.

Вилучені фрагменти боєприпасів будуть спрямовані на проведення експертизи.

Подію зареєстровано в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Святошинського управління поліції.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за фактом умисного вбивства із додатковою правовою кваліфікацією - самогубство.

Як повідомляли Українські Новини, двоє з шістьох дітей, які постраждали від вибуху гранати у Дніпропетровській області, знаходяться у важкому стані. Двоє постраждалих вже прооперовані.

Раніше в центрі Кривого Рогу на автобусній зупинці прогримів вибух, є постраждалі.

Тим часом, у Києві чоловік намагався послати бойові гранати через "Укрпошту".

Більше новин про: вибух гранати самогубство

Архів
Новини
Обстріл Катериновки. Фото: facebook.com/policeLG
Мінометний обстріл під Луганськом пошкодив житло та знеструмив будинки мирного населення 19:25
Суд визнав докази належними відсутності Клюєва в Україні останні 5 років 19:09
Чоловік підірвав себе гранатою в Києві 18:40
Віце-прем'єр з євроінтеграції звинуватила Гройсмана у виключенні її із списків учасників саміту 18:31
Після вихідних долар на міжбанку продовжив стрімко дешевшати 18:10
більше новин
У Хмельницькому Порошенка зустріли криками "Ганьба" 08:03
Через Atlas Weekend метро і наземний транспорт у Києві працюватимуть довше 06:00
МОЗ хоче зробити більш доступними громадські туалети 15:01
Олександр Третьяков – найбільш продуктивний серед мажоритарників Києва, - КВУ 09:55 Інфографіка
Київстар та месенджер Rakuten Viber запустили спільний сервіс 09:58 Прес-реліз
більше новин
NewsOne
Бенефіціари NewsOne причетні до фінансування оборонного комплексу Росії, - ГПУ 16:24
День ВМС в Одесі. Фото: Пушкінська
Фото дня: в Одесі з розмахом святкують День ВМС 11:48
Гройсман розповів, що буде з ціною на газ восени 11:22
Зеленський назвав телеміст NewsOne з "Росією 1" піар-ходом і нагадав журналістам, що вони не власність 12:49
Антоніо Лукич. Фото: facebook/antonio.lukich
Український фільм отримав нагороду на кінофестивалі в Карлових Варах 08:35
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok