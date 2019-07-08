Чоловік підірвав себе гранатою в Києві

Чоловік загинув через вибух гранати в Києві.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Головного управління Національної поліції в Києві, передають Українські Новини.

"Пригода сталася приблизно о 15:20 на території Святошинського району столиці. За попередньою інформацією, в результаті вибуху гранати отримав смертельні поранення житель селища Коцюбинське, 1967 року народження", - сказано в ньому.

До поліції надійшло повідомлення, що на вулиці пролунав вибух, в результаті якого загинула людина.

За викликом виїхали наряди патрульних і слідчо-оперативні групи районного та головного управлінь поліції.

Зараз місце події оглядають експерти-криміналісти, а слідчі спілкуються зі свідками інциденту.

Правоохоронці встановили, що разом із потерпілим неподалік знаходився його товариш.

З його слів, чоловік загинув від вибуху гранати.

Вилучені фрагменти боєприпасів будуть спрямовані на проведення експертизи.

Подію зареєстровано в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Святошинського управління поліції.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за фактом умисного вбивства із додатковою правовою кваліфікацією - самогубство.

Як повідомляли Українські Новини, двоє з шістьох дітей, які постраждали від вибуху гранати у Дніпропетровській області, знаходяться у важкому стані. Двоє постраждалих вже прооперовані.

Раніше в центрі Кривого Рогу на автобусній зупинці прогримів вибух, є постраждалі.

Тим часом, у Києві чоловік намагався послати бойові гранати через "Укрпошту".