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04 июля 2019, четверг, 17:20 15
Происшествия 2019-07-04T17:21:20+03:00
Українські Новини
В Киеве мужчина пытался послать боевые гранаты через "Укрпочту"

В Киеве мужчина пытался послать боевые гранаты через "Укрпочту"

Гранаты. Фото: ГУ Нацполиции
Гранаты. Фото: ГУ Нацполиции

В одном из столичных отделений "Укрпочты" произошел вопиющий случай. В здание почтовой компании зашел мужчина и попытался отправить посылку с гранатами. К счастью, смертельно опасный груз так и не дошел до своего адресата.

ЧП произошло в среду, 3 июля, около 19:00 в отделении "Укрпочты" по адресу, улица Лятошинского, 14. Об этом сообщает Информатор.

Охранники почтового отделения сообщили прибывшим на место происшествия полицейским, что неизвестный мужчина вошел в здание "Укрпочты" и упаковал в посылку гранату. Оператор, который принимал отправление, запомнил мужчину и предал эти данные полицейским. Он сообщил, что отправитель был ростом около 170 сантиметров, худощавого телосложения с черными волосами и смуглой кожей.

На месте происшествия работала взрывотехническая служба и следственно-оперативная группа. Проверив опасную посылку, взрывотехники сообщили, что в ней лежали три пластмассовых корпуса (муляжа) гранаты: два Ф1, и один РГД-5. Кроме того, в ней также были три муляжа запалов, и два боевых рычага от гранаты.

Как сообщали Українськi Новини, двое из шестерых детей, которые пострадали от взрыва гранаты в Днепропетровской области, находятся в тяжелом состоянии. Двое пострадавших уже прооперированы.

Ранее в центре Кривого Рога на автобусной остановке прогремел взрыв, есть пострадавшие.

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