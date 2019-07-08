Віце-прем'єр з євроінтеграції звинуватила Гройсмана у виключенні її із списків учасників саміту

Віце-прем'єр-міністр з європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе звинувачує прем'єр-міністра Володимира Гройсмана у виключення її із списків учасників саміту "Україна - Європейський Союз".

Про це вона повідомляє у відео, опублікованому на її сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"У мене є всі підстави вважати, що прем'єр-міністром України проведені якісь неофіційні консультації, комунікації, щоб виключити мене з цих списків", - заявила віце-прем'єр.

Вона повідомила, що вважає такі дії саботажем і неготовністю прем'єра працювати з ЄС і також зазначила, що українські політики мають цивілізовано забезпечувати передачу влади.

Крім того, Климпуш-Цинцадзе заявила, що готова продовжувати працювати у сфері євроінтеграції, щоб вона залишалася пріоритетом для України.

Як повідомляли Українські Новини, Україна і Євросоюз на саміті підписали 5 фінансових угод на загальну суму 127 млн євро.