Віце-прем'єра з євроінтеграції Климпуш-Цинцадзе не пустили на саміт "Україна - ЄС"

Віце-прем'єр-міністра з європейської та євроатлантичної інтеграції Іванну Климпуш-Цинцадзе не пустили на саміт "Україна - Європейський Союз".\r\nПро це вона написала на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.\r\n"Такого в моїй практиці ще не було. Віце-прем'єра з євроінтеграції не пустили на саміт "Україна - ЄС", - заявила Климпуш-Цинцадзе.\r\nВіце-прем'єр повідомила, що в списках немає ні її, ні ексзаступника міністра охорони здоров'я з питань євроінтеграції Ольги Стефанишиної.\r\nЦинцадзе засмучена тим, що люди, які координують всі євроінтеграційні процеси в Україні, виявилися недопущеними до саміту.\r\n\r\nЯк повідомляли Українськi Новини, для участі в саміті "Україна - ЄС" у понеділок до Києва завітали президенти Європейської Ради Дональд Туск і Європейської комісії Жан-Клод Юнкер, а також верховний представник ЄС Федеріка Могеріні та єврокомісар Йоханнес Хан.\r\nНа саміті планується ухвалити спільну заяву і підписати 5 фінансових угод.