підписатися на розсилку
25.6 25.95
28.7 29.3
˟
08 липня 2019, понеділок, 16:28 20
Зовнішня політика 2019-07-08T17:15:01+03:00
Українські Новини
Віце-прем'єра з євроінтеграції Климпуш-Цинцадзе не пустили на саміт "Україна - ЄС"

Віце-прем'єра з євроінтеграції Климпуш-Цинцадзе не пустили на саміт "Україна - ЄС"

Віце-прем'єр-міністра з європейської та євроатлантичної інтеграції Іванну Климпуш-Цинцадзе не пустили на саміт "Україна - Європейський Союз".

Про це вона написала на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Такого в моїй практиці ще не було. Віце-прем'єра з євроінтеграції не пустили на саміт "Україна - ЄС", - заявила Климпуш-Цинцадзе.

Віце-прем'єр повідомила, що в списках немає ні її, ні ексзаступника міністра охорони здоров'я з питань євроінтеграції Ольги Стефанишиної.

Цинцадзе засмучена тим, що люди, які координують всі євроінтеграційні процеси в Україні, виявилися недопущеними до саміту.

Як повідомляли Українськi Новини, для участі в саміті "Україна - ЄС" у понеділок до Києва завітали президенти Європейської Ради Дональд Туск і Європейської комісії Жан-Клод Юнкер, а також верховний представник ЄС Федеріка Могеріні та єврокомісар Йоханнес Хан.

На саміті планується ухвалити спільну заяву і підписати 5 фінансових угод.

Більше новин про: Іванна Климпуш-Цинцадзе Україна-ЄС саміт Україна-ЄС

Архів
Новини
Бойко показав годинник діда-фронтовика, який носить вже 40 років 17:27
Електричка.
Під Києвом поїзд збив 21-річного хлопця, який йшов у навушниках 17:26
3 заступників голови Львівської обладміністрації подали у відставку 17:22
Фото: Facebook/Ірина Ноздровская
Справа про вбивство Ноздровської: суд відмовив в амністії сина Россошанського 17:11
Україна і ЄС підписали 5 фінугод 17:01
більше новин
У Хмельницькому Порошенка зустріли криками "Ганьба" 08:03
Через Atlas Weekend метро і наземний транспорт у Києві працюватимуть довше 06:00
Олександр Третьяков – найбільш продуктивний серед мажоритарників Києва, - КВУ 09:55 Інфографіка
Київстар та месенджер Rakuten Viber запустили спільний сервіс 09:58 Прес-реліз
Різке похолодання змусить дістати пуховики: синоптик дала прогноз на тиждень 06:00 Карта
більше новин
День ВМС в Одесі. Фото: Пушкінська
Фото дня: в Одесі з розмахом святкують День ВМС 11:48
Гройсман розповів, що буде з ціною на газ восени 11:22
Антоніо Лукич. Фото: facebook/antonio.lukich
Український фільм отримав нагороду на кінофестивалі в Карлових Варах 08:35
Зеленський назвав телеміст NewsOne з "Росією 1" піар-ходом і нагадав журналістам, що вони не власність 12:49
NewsOne
Бенефіціари NewsOne причетні до фінансування оборонного комплексу Росії, - ГПУ 16:24
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok