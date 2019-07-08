Віце-прем'єра з євроінтеграції Климпуш-Цинцадзе не пустили на саміт "Україна - ЄС"

Віце-прем'єр-міністра з європейської та євроатлантичної інтеграції Іванну Климпуш-Цинцадзе не пустили на саміт "Україна - Європейський Союз".

Про це вона написала на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Такого в моїй практиці ще не було. Віце-прем'єра з євроінтеграції не пустили на саміт "Україна - ЄС", - заявила Климпуш-Цинцадзе.

Віце-прем'єр повідомила, що в списках немає ні її, ні ексзаступника міністра охорони здоров'я з питань євроінтеграції Ольги Стефанишиної.

Цинцадзе засмучена тим, що люди, які координують всі євроінтеграційні процеси в Україні, виявилися недопущеними до саміту.

Як повідомляли Українськi Новини, для участі в саміті "Україна - ЄС" у понеділок до Києва завітали президенти Європейської Ради Дональд Туск і Європейської комісії Жан-Клод Юнкер, а також верховний представник ЄС Федеріка Могеріні та єврокомісар Йоханнес Хан.

На саміті планується ухвалити спільну заяву і підписати 5 фінансових угод.