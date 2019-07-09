Осінь посеред липня: синоптик попередила про серйозне похолодання і зливи в Україні

Вівторок, 9 липня, в Україні очікується прохолодним і з дощами, які найбільш вірогідні на півночі, заході і місцями в Одеській області. При цьому до кінця тижня дощитиме, буде холодно і вітряно.\r\nПро це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.\r\n"Дощі найбільш ймовірні на півночі, заході та місцями на Одещині. На решті території суха сонячна погода все ж втримається, це - Схід, значна частина півдня та центру", - повідомила Діденко.\r\nСиноптик уточнила, що температура повітря протягом дня поки коливатиметься в межах +19...+24 градусів, на заході очікується місцями +18...+20 градусів, у південній частині та на південному сході традиційно тепліше, +25...+28 градусів, комфортно.\r\n"А в середині тижня вже згадаємо про піджачки, светрики, а голі коліна громадян сховаються під джинсами та поважними штанами. Вночі можливі навіть легкі пуховички,бо дмухне майже осінню, +8...+13 градусів", - попередила Діденко.\r\nПри цьому на півночі і заході можливий поривчастий вітер, переважно західного напрямку.\r\nУ Києві у вівторок буде хмарно, в окремих районах можливий дощ, температура повітря вночі +10..+13 градусів, вдень близько +20 градусів.\r\n"На тижні розраховуйте на періодичні дощі, прохолодну вночі, помірно теплу вдень, погоду, сумка полегшає від термальної води та віяла, але поважчає парасолею", - розповіла синоптик.\r\nКарта: Наталка Діденко\/Facebook\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у вівторок Україну заллє дощами і похолоднішає до +3.\r\nТим часом різке похолодання змусить дістати пуховики: синоптик дала прогноз на тиждень.