Осінь посеред липня: синоптик попередила про серйозне похолодання і зливи в Україні

Вівторок, 9 липня, в Україні очікується прохолодним і з дощами, які найбільш вірогідні на півночі, заході і місцями в Одеській області. При цьому до кінця тижня дощитиме, буде холодно і вітряно.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Дощі найбільш ймовірні на півночі, заході та місцями на Одещині. На решті території суха сонячна погода все ж втримається, це - Схід, значна частина півдня та центру", - повідомила Діденко.

Синоптик уточнила, що температура повітря протягом дня поки коливатиметься в межах +19...+24 градусів, на заході очікується місцями +18...+20 градусів, у південній частині та на південному сході традиційно тепліше, +25...+28 градусів, комфортно.

"А в середині тижня вже згадаємо про піджачки, светрики, а голі коліна громадян сховаються під джинсами та поважними штанами. Вночі можливі навіть легкі пуховички,бо дмухне майже осінню, +8...+13 градусів", - попередила Діденко.

При цьому на півночі і заході можливий поривчастий вітер, переважно західного напрямку.

У Києві у вівторок буде хмарно, в окремих районах можливий дощ, температура повітря вночі +10..+13 градусів, вдень близько +20 градусів.

"На тижні розраховуйте на періодичні дощі, прохолодну вночі, помірно теплу вдень, погоду, сумка полегшає від термальної води та віяла, але поважчає парасолею", - розповіла синоптик.

Карта: Наталка Діденко/Facebook

Як повідомляли Українські Новини, у вівторок Україну заллє дощами і похолоднішає до +3.

Тим часом різке похолодання змусить дістати пуховики: синоптик дала прогноз на тиждень.