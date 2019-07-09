підписатися на розсилку
25.55 25.9
28.5 29.15
˟
  • Головна
  • Новини
  • Життя
  • Осінь посеред липня: синоптик попередила про серйозне похолодання і зливи в Україні
09 липня 2019, вівторок, 06:00 15 Карта
Життя 2019-07-09T09:15:02+03:00
Українські Новини
Осінь посеред липня: синоптик попередила про серйозне похолодання і зливи в Україні

Осінь посеред липня: синоптик попередила про серйозне похолодання і зливи в Україні

Дощ. Фото: pixabay
Дощ. Фото: pixabay

Вівторок, 9 липня, в Україні очікується прохолодним і з дощами, які найбільш вірогідні на півночі, заході і місцями в Одеській області. При цьому до кінця тижня дощитиме, буде холодно і вітряно.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Дощі найбільш ймовірні на півночі, заході та місцями на Одещині. На решті території суха сонячна погода все ж втримається, це - Схід, значна частина півдня та центру", - повідомила Діденко.

Синоптик уточнила, що температура повітря протягом дня поки коливатиметься в межах +19...+24 градусів, на заході очікується місцями +18...+20 градусів, у південній частині та на південному сході традиційно тепліше, +25...+28 градусів, комфортно.

"А в середині тижня вже згадаємо про піджачки, светрики, а голі коліна громадян сховаються під джинсами та поважними штанами. Вночі можливі навіть легкі пуховички,бо дмухне майже осінню, +8...+13 градусів", - попередила Діденко.

При цьому на півночі і заході можливий поривчастий вітер, переважно західного напрямку.

У Києві у вівторок буде хмарно, в окремих районах можливий дощ, температура повітря вночі +10..+13 градусів, вдень близько +20 градусів.

"На тижні розраховуйте на періодичні дощі, прохолодну вночі, помірно теплу вдень, погоду, сумка полегшає від термальної води та віяла, але поважчає парасолею", - розповіла синоптик.

Карта: Наталя Діденко/FacebookКарта: Наталка Діденко/Facebook

Як повідомляли Українські Новини, у вівторок Україну заллє дощами і похолоднішає до +3.

Тим часом різке похолодання змусить дістати пуховики: синоптик дала прогноз на тиждень.

Більше новин про: Погода Прогноз погоди погода в Україні Похолодання погода на тиждень

Архів
Новини
У мене немає газової плити: Вакарчук розповів, чому не знає ціни на газ 09:27
Дніпропетровський т.в.о. губернатора Батура вказав у декларації лише зарплату 09:16
Мінімізувати контрабанду сигарет можуть прозорі правила гри на ринку, - Терентьєв 09:09
Луценко за червень заробив до ставки ще 70 тисяч гривень 09:00
Україну накриє відчутна магнітна буря протягом доби 08:52
більше новин
У Хмельницькому Порошенка зустріли криками "Ганьба" 08:03
Через Atlas Weekend метро і наземний транспорт у Києві працюватимуть довше 06:00
МОЗ хоче зробити більш доступними громадські туалети 15:01
Різке похолодання змусить дістати пуховики: синоптик дала прогноз на тиждень 06:00 Карта
Олександр Третьяков – найбільш продуктивний серед мажоритарників Києва, - КВУ 09:55 Інфографіка
більше новин
NewsOne
Бенефіціари NewsOne причетні до фінансування оборонного комплексу Росії, - ГПУ 16:24
День ВМС в Одесі. Фото: Пушкінська
Фото дня: в Одесі з розмахом святкують День ВМС 11:48
Гройсман розповів, що буде з ціною на газ восени 11:22
Зеленський назвав телеміст NewsOne з "Росією 1" піар-ходом і нагадав журналістам, що вони не власність 12:49
ГПУ відкрила справу за фактом спроби держзради NewsOne 14:48
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok