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08 липня 2019, понеділок, 13:39 19
ЗМІ 2019-07-08T15:15:02+03:00
Українські Новини
NewsOne скасував телемарафон з Росією через погрози розправи

NewsOne скасував телемарафон з Росією через погрози розправи

Телеканал NewsOne заявив про скасування телемосту з російським державним телеканалом Россия24. Про це йдеться в заяві на сайті телеканалу у понеділок, 8 липня.

В NewsOne відзначили, що прийняли таке рішення через "прямі погрози фізичної розправи стосовно журналістів та їх близьких".

"Телеканал планував організувати перший неполітичний телеміст між людьми з України та Росії. Його провідними повинні були стати далекі від політики Андрій Малахов і Марія Ситтель. Тому ми вважаємо, що такі дії проти телеканалу повертають Україну в часи прямого залякування і тиску на журналістські свободи", - заявили вони.

Також Президент Володимир Зеленський вважає, що анонсований NewsOne телеміст з телеканалом "Росія", - піар-хід перед виборами. Також Президент звернувся до журналістів телеканалу, нагадавши, що вони - четверта влада, а не власність власників каналу.

Також повідомляється, що телеканал NewsOne пояснив, навіщо їм скандальний телеміст з телеканалом "Росія 1".

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