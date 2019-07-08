Україну заллє дощами і похолоднішає до +3: прогноз погоди на вівторок

У той час, як рятувальники попередили про погіршення погоди, 9 липня в Києві мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, грози, вітер західний, 7-12 м\/с. Температура повітря вночі +12...+14 градусів, вдень +20...+22 градуси.\r\nПро це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.\r\nНа заході України мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, місцями грози, вітер західний, 7-12 м\/с. Температура повітря вночі +7...+13 градусів, вдень +17...+23 градуси.\r\nУ Карпатах вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, температура вночі +3...+8 градусів, удень +6...+11 градусів.\r\nУ Моршині вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, температура вночі +9...+11 градусів, вдень +18...+20 градусів.\r\nУ Трускавці вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, температура вночі +8...+10 градусів, вдень +18...+20 градусів.\r\nУ Сваляві вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, температура вночі +11...+13 градусів, вдень +21...+23 градуси.\r\nНа півночі України мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, грози, вітер західний, 7-12 м\/с. Температура повітря вночі +8...+14 градусів, удень +17...+23 градуси.\r\nУ центрі України мінлива хмарність, без опадів, тільки вдень у Полтавській області місцями невеликий короткочасний дощ, гроза, вітер західний, 7-12 м\/с. Температура повітря вночі +8...+15 градусів, вдень +18...+25 градусів.\r\nНа сході України мінлива хмарність, вночі короткочасний дощ, грози, вдень без опадів, вітер західний, 7-12 м\/с. Температура повітря вночі +11...+17 градусів, вдень +20...+27 градусів.\r\nНа півдні України мінлива хмарність, без опадів, лише вночі у Приазов'ї, а вдень в Одеській області місцями короткочасний дощ, місцями грози, вітер західний, 7-12 м\/с. Температура повітря вночі +13...+18 градусів, вдень +22...+27 градусів, у Миколаївській області вночі +11...+16 градусів, вдень +21...+26 градусів.\r\nУ Криму мінлива хмарність, вночі короткочасний дощ, грози, вдень без опадів, вітер західний, 7-12 м\/с. Температура повітря вночі +14...+19 градусів, вдень +23...+28 градусів.\r\nУ Ялті вночі короткочасний дощ, вдень без опадів. Температура вночі +16...+18 градусів, вдень +25...+27 градусів.\r\n8 липня в 9:00 температура води становила в Чорному та Азовському морях +19...+25 градусів, у Дніпрі біля Києва +21 градус.\r\nКарта: Укргідрометцентр\r\nЯк повідомляли Українські Новини, різке похолодання змусить дістати пуховики: синоптик дала прогноз на тиждень.\r\nТим часом робочий тиждень в Україні почався з дощів і похолодання.