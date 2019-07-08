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08 липня 2019, понеділок, 13:27 26 Карта
Життя 2019-07-08T15:15:02+03:00
Українські Новини
Україну заллє дощами і похолоднішає до +3: прогноз погоди на вівторок

Україну заллє дощами і похолоднішає до +3: прогноз погоди на вівторок

Дощ. Фото: pixabay
Дощ. Фото: pixabay

У той час, як рятувальники попередили про погіршення погоди, 9 липня в Києві мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, грози, вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +12...+14 градусів, вдень +20...+22 градуси.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, місцями грози, вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +7...+13 градусів, вдень +17...+23 градуси.

У Карпатах вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, температура вночі +3...+8 градусів, удень +6...+11 градусів.

У Моршині вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, температура вночі +9...+11 градусів, вдень +18...+20 градусів.

У Трускавці вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, температура вночі +8...+10 градусів, вдень +18...+20 градусів.

У Сваляві вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, температура вночі +11...+13 градусів, вдень +21...+23 градуси.

На півночі України мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, грози, вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +8...+14 градусів, удень +17...+23 градуси.

У центрі України мінлива хмарність, без опадів, тільки вдень у Полтавській області місцями невеликий короткочасний дощ, гроза, вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +8...+15 градусів, вдень +18...+25 градусів.

На сході України мінлива хмарність, вночі короткочасний дощ, грози, вдень без опадів, вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +11...+17 градусів, вдень +20...+27 градусів.

На півдні України мінлива хмарність, без опадів, лише вночі у Приазов'ї, а вдень в Одеській області місцями короткочасний дощ, місцями грози, вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +13...+18 градусів, вдень +22...+27 градусів, у Миколаївській області вночі +11...+16 градусів, вдень +21...+26 градусів.

У Криму мінлива хмарність, вночі короткочасний дощ, грози, вдень без опадів, вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +14...+19 градусів, вдень +23...+28 градусів.

У Ялті вночі короткочасний дощ, вдень без опадів. Температура вночі +16...+18 градусів, вдень +25...+27 градусів.

8 липня в 9:00 температура води становила в Чорному та Азовському морях +19...+25 градусів, у Дніпрі біля Києва +21 градус.

Карта: УкргідрометцентрКарта: Укргідрометцентр

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