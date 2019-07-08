Зеленський закликав Путіна, Трампа, Мей, Меркель і Макрона зустрітися в Білорусі і обговорити всі питання

Президент Володимир Зеленський закликає Президента Росії Володимира Путіна, Президента США Дональда Трампа, прем'єр-міністра Великобританії Терезу Мей , канцлера Німеччини Ангелу Меркель і Президента Франції Емануеля Макрона провести зустріч в Білорусі.

Про це він сказав у своєму відеозверненні, передають Українські Новини.

"Компанію для розмови пропоную таку: я, Ви, Президент США Дональд Трамп, прем'єр Великобританії Тереза Мей, канцлер ФРН Ангела Меркель, Президент Франції Емануель Макрон. Місце - думаю, Олександр Григорович Лукашенко з задоволенням прийме нас з вами в Мінську. Ми не міняємо і не відмовляємося ні від яких дипломатичних форматів. Ми пропонуємо поговорити, адже треба поговорити. Правда?" - сказав Зеленський.

Він заявив, що має намір обговорити з Путіним питання, чий Крим, і чиїх військ немає на Донбасі.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Зеленський розкрив своє бачення мовного питання в Україні.

У свою чергу глава офісу Президента Зеленського Андрій Богдан за надання російській на Донбасі статусу регіональної.

В той час як Дмитро Разумков, лідер партії Зеленського "Слуга народу", проти захисту російської мови в Україні на танках.

В кінці червня Конституційний Суд почав розглядати конституційність постанови Верховної Ради про внесення на розгляд Ради національної безпеки і оборони пропозиції про застосування санкцій до телеканалам NewsOne і "112 Україна".