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08 липня 2019, понеділок, 10:54 12
Події 2019-07-08T12:30:03+03:00
Українські Новини
Поліцейський влаштував смертельну аварію в Харкові

Поліцейський влаштував смертельну аварію в Харкові

ДТП у Харкові.
ДТП у Харкові.

2 людини загинули в результаті дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) за участю поліцейського в Харкові.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби територіального управління Державного бюро розслідувань (ДБР), передають Українські Новини.

За даними відомства, близько 00:45 в Харкові автомобіль Chery Amulet під керуванням помічника оперативного чергового Холодногірського відділу поліції головного управління Національної поліції не виконав вимогу знаку "стоп" і не надав пріоритет в русі автомобілю марки Daewoo Lanos.

В результаті зіткнення водії обох автомобілів загинули на місці події, а пасажири з травмами шиї доставлено до міської лікарні.

Слідчі ДБР розслідують кримінальне провадження за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили загибель кількох осіб), Кримінального кодексу.

ДТП в Харкові. ДТП у Харкові.

Як повідомляли Українські Новини, поліцейський на BMW влаштував смертельну аварію з двома дорослими і дитиною під Херсоном.

Раніше поліцейський збив 10-річну дитину на службовому автомобілі під Сумами. Крім того, поліцейського, який збив 10-річну дівчинку, посадили на 2 місяці під варту.

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