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19 июня 2019, среда, 12:21 171
Судебная власть 2019-06-19T12:31:21+03:00
Українські Новини
Полицейский на BMW устроил смертельную аварию с двумя взрослыми и ребенком под Херсоном

Полицейский на BMW устроил смертельную аварию с двумя взрослыми и ребенком под Херсоном

Смертельное ДТП под Херсоном. Фото: ГБР
Смертельное ДТП под Херсоном. Фото: ГБР

Государственное бюро расследований задержало полицейского по подозрению в совершении ДТП, повлекшего гибель 2 взрослых и 9-летнего ребенка в Херсонской области.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы бюро, передают Українськi Новини.

"Следователи теруправления ГБР, расположенного в поселке Мелитополе, расследуют обстоятельства ДТП, которое произошло на трассе Скадовск - Каховка Херсонской области 18 июня", - сказано в нем.

Дорожно-транспортное происшествие произошло недалеко от поселка Николаевка с участием автомобилей "ВАЗ 21099" и BMW.

За рулем автомобиля BMW находился старший оперуполномоченный Главного управления Нацполиции в АР Крым и Севастополе.

В результате столкновения пассажиры автомобиля "ВАЗ 21099" - мужчина и женщина - погибли на месте, а 9-летняя девочка получила многочисленные травмы и впоследствии умерла в больнице.

Полицейский, находившийся за рулем автомобиля марки BMW, задержан.

Ему сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, если они повлекли гибель нескольких лиц) Уголовного кодекса.

Следователи ГБР готовят ходатайство в суд об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Смертельное ДТП под Херсоном. Фото: ГБРСмертельное ДТП под Херсоном. Фото: ГБР

Кроме того, следователи ГБР проверят действия врачей, которые оказывали медицинскую помощь ребенку.

Как сообщали Українськi Новини, ранее ГБР задержало 2 полицейских по подозрению в убийстве 5-летнего мальчика в Переяслав-Хмельницком Киевской области.

Также полицейский сбил 10-летнего ребенка на служебном автомобиле под Сумами. Полицейского, который сбил 10-летнюю девочку, посадили на 2 месяца под стражу.

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