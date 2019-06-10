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10 июня 2019, понедельник, 15:55 69
Политика 2019-06-10T15:55:31+03:00
Українські Новини
Полицейского, который сбил 10-летнюю девочку, посадили на 2 месяца под стражу

Полицейского, который сбил 10-летнюю девочку, посадили на 2 месяца под стражу

Суд избрал меру пресечения полицейскому, сбившему на служебном автомобиле 10-летнего мальчика в Конотопе Сумской области.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственного бюро расследований, передают Українськi Новини.

Так, следователи ГБР открыли производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса.

Октябрьским районный суд в Полтаве избрал полицейскому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней с возможностью залога в размере 57 000 гривен и отстранен от должности на тот же срок.

В случае доказательства вины, полицейскому грозит лишение свободы на срок до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Как сообщали Українськi Новини, 7 июня полицейский на служебном автомобиле сбил 10-летнего ребенка в Конотопе Сумской области.

Також умер 5-летний ребенок, раненный полицейскими под Киевом.

ГБР начало расследовать попытку сокрытия убийства полицейскими 5-летнего мальчика в Переяслав-Хмельницком Киевской области.

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