Різке похолодання змусить дістати пуховики: синоптик дала прогноз на тиждень

Цього тижня, 8-14 липня, очікується значне похолодання, яке буде поступово збільшуватися з понеділка і посилиться до вихідних. Всією країною будуть зливи, грози та шквальний вітер.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Якщо вам було холоднувато минулого тижня, то це вам здавалося. Бо наступного тижня у більшості областей України справді буде холоднувато. Як на липень", - повідомила синоптик.

Так, понеділок покаже +20...+25 градусів, лише на сході України, а також у Миколаївській, Херсонській, Запорізькій областях та в Криму ще затримається літо, +25...+30 градусів.

Карта: Наталка Діденко/Facebook

"Але надалі практично скрізь ще посвіжіє. Тому жарти про легкі пуховики не такі вже й жарти. Особливо, якщо йдеться про вечірні години, нічні та про Карпати", - попередила Діденко.

Крім того, понеділок принесе дощі в Одеську, Миколаївську, Херсонську області, Кропивницький і його райони, а також Черкаську та Полтавську області, Дніпро і його райони, у східні області. Місцями дощі будуть супроводжуватись грозами і шквалами.

"На решті території або зовсім сухо, або з красивих рухливих хмар можливі локальні невеликі дощики", - уточнила Діденко.

У Києві ж понеділок буде свіжим, +21...+23 градуси, хмари будуть чергуватися з сонцем, в окремих районах може бути легкий дощ.

Найближчого тижня в столиці буде прохолодно і пройдуть періодичні дощі.

"Тому ввечері зверніть увагу на верхні полиці шаф, де сумують тепліші речі, вони вам можуть знадобитися", - порадила синоптик.

Як повідомляли Українські Новини, рятувальники попередили про погіршення погоди в деяких областях.

Тим часом повернення спеки зустрілося зі зливами і грозами.