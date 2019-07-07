Бойовики на Донеччині обстріляли Травневе з РПГ

У зоні ООС окупанти обстріляли Травневе. Про це повідомляє штаб ООС.

Відомо, що обстріл стався сьогодні, 7 липня. Бойовики застосовували ручні протитанкові гранатомети. Вони почали обстрілювати населений пункт з позиції поблизу Гольмовского.

Внаслідок цього одна з гранат від РПГ-7 потрапила у ворота на вул. Центральна, 27. Граната не вибухнула, але пошкодила ворота.

"Противник свідомо не дотримується Мінські домовленості, оскільки продовжує обстрілювати населені пункти, порушуючи всі існуючі норми міжнародного гуманітарного права", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, після суттєвого загострення зоні ОНС в четвер, 2 українських військових отримали поранення і 4 – бойові травми у ході Операції Об'єднаних сил 5 липня.

А в неділю бевики обстріляли позиції сил ООС із забороненої зброї, двоє військових травмовано.