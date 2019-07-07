Правила безпечної відпустки: пам'ятка для туриста

Літо - час відпусток, гарної засмаги та гарного настрою. І так як вже було названо 5 країн, де можна дешево відпочити, можна сміливо вирушати. А щоб подбати про своє здоров'я у відпустці, Міністерство охорони здоров'я разом з товариством "Мікроб і я" підготували медичну пам'ятку для туриста.\r\nОсновні правила\r\n\r\nДізнатися про можливі інфекційні ризики, притаманних регіону в який їдете.\r\nПодбати про медичне страхування і запитати у свого лікаря чи не потрібно робити додаткових щеплень.\r\nВзяти з собою аптечку зі знеболюючим, антисептиком і засобами для захисту від сонця.\r\nПити воду тільки в пляшках, якщо такої можливості немає, то потрібно кип'ятити.\r\nНе ковтати воду в басейні.\r\nТриматися на відстані від диких тварин. Якщо хтось вкусив потрібно терміново звернутися за медичною допомогою.\r\nПотрібно подбати про захист від комарів, змій і кліщів.\r\nНе можна робити татуювання, манікюр у салонах, що не викликають довіри. Можна заразитися ВІЛ, гепатититом В та С.\r\nПіклуватися про гігієну, постійно мити руки.\r\nОвочі і фрукти потрібно не тільки мити, але й чистити, якщо є сумніви з приводу якості води.\r\nПотрібно уникати вуличної їжі, бути обережними з морепродуктами та стравами з недостатньою термічною обробкою.\r\n\r\nОсновні небезпеки в подорожах\r\n\r\nДіарея, яку можуть викликати нова їжа, вода і довкілля. У них може міститися кишкова паличка, кампілобактерії або віруси, до яких місцеві жителі вже пристосовані.\r\nКомарі, кліщі і мухи, які можуть переносити малярію, лейшманіоз, хворобу Лайма, кліщовий енцефаліт, жовту лихоманку.\r\nДикі тварини, які можуть переносити чуму,вірус Ебола і Марбург.\r\n\r\nНагадаємо, раніше Туреччина стала найпопулярнішим курортом для українців.\r\nТим часом ціни на відпочинок у Туреччині значно підвищилися.\r\nТакож було названо 5 кращих морських курортів України.\r\n \r\n