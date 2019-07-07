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07 липня 2019, неділя, 08:00 12
Життя 2019-07-07T10:00:02+03:00
Українські Новини
Правила безпечної відпустки: пам'ятка для туриста

Правила безпечної відпустки: пам'ятка для туриста

Відпустка. Фото: depositphotos
Відпустка. Фото: depositphotos

Літо - час відпусток, гарної засмаги та гарного настрою. І так як вже було названо 5 країн, де можна дешево відпочити, можна сміливо вирушати. А щоб подбати про своє здоров'я у відпустці, Міністерство охорони здоров'я разом з товариством "Мікроб і я" підготували медичну пам'ятку для туриста.

Основні правила

  1. Дізнатися про можливі інфекційні ризики, притаманних регіону в який їдете.
  2. Подбати про медичне страхування і запитати у свого лікаря чи не потрібно робити додаткових щеплень.
  3. Взяти з собою аптечку зі знеболюючим, антисептиком і засобами для захисту від сонця.
  4. Пити воду тільки в пляшках, якщо такої можливості немає, то потрібно кип'ятити.
  5. Не ковтати воду в басейні.
  6. Триматися на відстані від диких тварин. Якщо хтось вкусив потрібно терміново звернутися за медичною допомогою.
  7. Потрібно подбати про захист від комарів, змій і кліщів.
  8. Не можна робити татуювання, манікюр у салонах, що не викликають довіри. Можна заразитися ВІЛ, гепатититом В та С.
  9. Піклуватися про гігієну, постійно мити руки.
  10. Овочі і фрукти потрібно не тільки мити, але й чистити, якщо є сумніви з приводу якості води.
  11. Потрібно уникати вуличної їжі, бути обережними з морепродуктами та стравами з недостатньою термічною обробкою.

Основні небезпеки в подорожах

  • Діарея, яку можуть викликати нова їжа, вода і довкілля. У них може міститися кишкова паличка, кампілобактерії або віруси, до яких місцеві жителі вже пристосовані.
  • Комарі, кліщі і мухи, які можуть переносити малярію, лейшманіоз, хворобу Лайма, кліщовий енцефаліт, жовту лихоманку.
  • Дикі тварини, які можуть переносити чуму,вірус Ебола і Марбург.

Нагадаємо, раніше Туреччина стала найпопулярнішим курортом для українців.

Тим часом ціни на відпочинок у Туреччині значно підвищилися.

Також було названо 5 кращих морських курортів України.

 

 

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