Борщевой набор овощей подорожал на четверть в апреле

В апреле средние потребительские цены на овощи борщевого набора повысились на 25%, или на 17,32 гривны, до 87,26 гривны\/кг по сравнению с мартом.\r\nОб этом говорится в данных Государственной службы статистики, передают Українські Новини.\r\nБольше всего подорожала белокочанная капуста, цены на которую повысились на 44%, или на 7,51 гривны\/кг, до 24,77 гривны\/кг.\r\nСтоимость лука выросла на 29% до 23,96 гривны\/кг.\r\nЦены на картофель повысились на 5,6% до 10,73 гривны\/кг, на свеклу - на 16,8% до 14,72 гривны\/кг.\r\nПри этом морковь выросла в цене на 14,6% до 13,08 гривны\/кг.\r\nВ марте средние потребительские цены на эту продукцию были такими: картофель - 10,16 гривны\/кг, капуста - 17,26 гривны\/кг; свекла - 12,6 гривны\/кг, лук - 18,51 гривны\/кг; морковь - 11,41 гривны\/кг.\r\nКак сообщали Українські Новини, овощная корзина за год подорожала на 37%, и ее стоимость составила 74,3 грн против 54,4 грн в прошлом году (с добавлением яблок).\r\nЦена поднялась на все 47%, и стоимость корзины на 1 марта 2019 составляла 77,5 грн, тогда как год назад она стоила 52,7 грн.\r\nКроме того, в апреле сало подешевело почти на гривну.\r\nВ свою очередь в апреле 2019 года потребительские цены повысились на 1,0%.