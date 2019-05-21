Борщевой набор овощей подорожал на четверть в апреле

В апреле средние потребительские цены на овощи борщевого набора повысились на 25%, или на 17,32 гривны, до 87,26 гривны/кг по сравнению с мартом.

Об этом говорится в данных Государственной службы статистики, передают Українські Новини.

Больше всего подорожала белокочанная капуста, цены на которую повысились на 44%, или на 7,51 гривны/кг, до 24,77 гривны/кг.

Стоимость лука выросла на 29% до 23,96 гривны/кг.

Цены на картофель повысились на 5,6% до 10,73 гривны/кг, на свеклу - на 16,8% до 14,72 гривны/кг.

При этом морковь выросла в цене на 14,6% до 13,08 гривны/кг.

В марте средние потребительские цены на эту продукцию были такими: картофель - 10,16 гривны/кг, капуста - 17,26 гривны/кг; свекла - 12,6 гривны/кг, лук - 18,51 гривны/кг; морковь - 11,41 гривны/кг.

Как сообщали Українські Новини, овощная корзина за год подорожала на 37%, и ее стоимость составила 74,3 грн против 54,4 грн в прошлом году (с добавлением яблок).

Цена поднялась на все 47%, и стоимость корзины на 1 марта 2019 составляла 77,5 грн, тогда как год назад она стоила 52,7 грн.

Кроме того, в апреле сало подешевело почти на гривну.

В свою очередь в апреле 2019 года потребительские цены повысились на 1,0%.