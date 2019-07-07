Гройсман розповів, як підвищення пенсій позначиться на субсидіях

Нинішнє підвищення пенсій 2,5 млн українських пенсіонерів, які отримували маленьку зарплату, але мали великий стаж, а також майбутній масовий перерахунок для всіх категорій пенсіонерів не повинні вплинути на рівень нарахування субсидій за житлово-комунальні послуги.

Про це прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив в ефірі програми "Головна Тема. Вибір" на телеканалі "Україна", повідомляє "Сьогодні".

Він навів як приклад історію пенсіонера, який отримує 1768 вісім грн пенсії, живе в двокімнатній квартирі і сплачує комунальні послуги, хоча їх повинен покривати механізм субсидій.

"Уряд монетизував субсидії, і тепер люди отримують їх натуральними засобами. При таких низьких доходах ця людина може і має право претендувати на субсидію, і вона може дорівнювати приблизно 1500-1600 грн. І тоді у людини будуть повністю покриватися комунальні послуги", – пояснив глава уряду.

"Якщо людина через будь-які обставини не підпадає під загальну систему отримання субсидій, органи соціального захисту в її населеному пункті мають право ухвалювати індивідуальне рішення, щоб увійти в становище конкретної людини, не відмовляти їй, а навпаки – допомогти, залучити її в систему субсидій", – розповів прем'єр.

Гройсман нагадав, що кошти на субсидії є, і закликав органи соціального захисту в ндівідуальних випадках не звертати уваги на кількість зареєстрованих в оселі осіб, а ухвалювати рішення на користь людей, які потребують підтримки.

"Тоді це буде правильно. Тобто, з одного боку, пенсія, з іншого – субсидія, і це буде більший дохід для людини, щоб мати певні суми на життя. Підкреслюю, один з найважливіших пріоритетів (уряду, – ред.) – це системне подальше збільшення пенсій", – підсумував Гройсман.

Як повідомляли Українські Новини, Кабмін направив 5,7 млрд гривень на субсидії.

Тим часом Пенсійний фонд профінансував пенсії за червень, а субсидії на літо і монетизацію переоформили автоматично.