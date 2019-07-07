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07 липня 2019, неділя, 07:00 14
Кабмін 2019-07-07T09:45:02+03:00
Українські Новини
Гройсман розповів, як підвищення пенсій позначиться на субсидіях

Гройсман розповів, як підвищення пенсій позначиться на субсидіях

Субсидії.
Субсидії.

Нинішнє підвищення пенсій 2,5 млн українських пенсіонерів, які отримували маленьку зарплату, але мали великий стаж, а також майбутній масовий перерахунок для всіх категорій пенсіонерів не повинні вплинути на рівень нарахування субсидій за житлово-комунальні послуги.

Про це прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив в ефірі програми "Головна Тема. Вибір" на телеканалі "Україна", повідомляє "Сьогодні".

Він навів як приклад історію пенсіонера, який отримує 1768 вісім грн пенсії, живе в двокімнатній квартирі і сплачує комунальні послуги, хоча їх повинен покривати механізм субсидій.

"Уряд монетизував субсидії, і тепер люди отримують їх натуральними засобами. При таких низьких доходах ця людина може і має право претендувати на субсидію, і вона може дорівнювати приблизно 1500-1600 грн. І тоді у людини будуть повністю покриватися комунальні послуги", – пояснив глава уряду.

"Якщо людина через будь-які обставини не підпадає під загальну систему отримання субсидій, органи соціального захисту в її населеному пункті мають право ухвалювати індивідуальне рішення, щоб увійти в становище конкретної людини, не відмовляти їй, а навпаки – допомогти, залучити її в систему субсидій", – розповів прем'єр.

Гройсман нагадав, що кошти на субсидії є, і закликав органи соціального захисту в ндівідуальних випадках не звертати уваги на кількість зареєстрованих в оселі осіб, а ухвалювати рішення на користь людей, які потребують підтримки.

"Тоді це буде правильно. Тобто, з одного боку, пенсія, з іншого – субсидія, і це буде більший дохід для людини, щоб мати певні суми на життя. Підкреслюю, один з найважливіших пріоритетів (уряду, – ред.) – це системне подальше збільшення пенсій", – підсумував Гройсман.

Як повідомляли Українські Новини, Кабмін направив 5,7 млрд гривень на субсидії.

Тим часом Пенсійний фонд профінансував пенсії за червень, а субсидії на літо і монетизацію переоформили автоматично.

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