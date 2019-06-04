ПФ начал финансирование пенсий за июнь

Пенсионный фонд начал финансирование пенсий за июнь и жилищных субсидий за червень.

Об этом говорится в сообщении Пенсионного фонда, передают Українські Новини.

На пенсионные выплаты направлено 1 018,1 млн гривен.

На жилищные субсидии направлено 3,2 млн гривен.

Как сообщали Українські Новини, в апреле ПФ на пенсионные выплаты направил 20,52 млрд гривен. А на выплату пенсий и субсидий за март выделили более 40 млрд гривен.

Кабмин направил 5,7 млрд гривен на субсидии: сколько украинцев получат наличными.

Тем временем, субсидии на лето и монетизацию переоформят автоматически, а финансирование субсидий урезали на 8 миллиардов.