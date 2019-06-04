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04 июня 2019, вторник, 14:32 165
Финансы 2019-06-04T14:52:40+03:00
Українські Новини
ПФ начал финансирование пенсий за июнь

ПФ начал финансирование пенсий за июнь

Пенсионный фонд начал финансирование пенсий за июнь и жилищных субсидий за червень.

Об этом говорится в сообщении Пенсионного фонда, передают Українські Новини.

На пенсионные выплаты направлено 1 018,1 млн гривен.

На жилищные субсидии направлено 3,2 млн гривен.

Как сообщали Українські Новини, в апреле ПФ на пенсионные выплаты направил 20,52 млрд гривен. А на выплату пенсий и субсидий за март выделили более 40 млрд гривен.

Кабмин направил 5,7 млрд гривен на субсидии: сколько украинцев получат наличными.

Тем временем, субсидии на лето и монетизацию переоформят автоматически, а финансирование субсидий урезали на 8 миллиардов.

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